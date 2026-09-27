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UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
2
2
6
2
Belgien
2
1
3
3
Italien
2
1
3
4
Türkei
2
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
2
-2
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
1
1
3
3
England
1
-1
0
4
Tschechien
1
-1
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
2
1
3
4
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
1
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
2
1
4
1
Ukraine
2
1
4
3
Georgien
2
-1
1
3
Ungarn
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
2
2
3
4
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
2
3
6
2
Bosnien und Herzegowina
2
2
4
3
Polen
2
-2
1
4
Rumänien
2
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
1
7
3
2
Albanien
1
2
3
3
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
2
2
6
2
Armenien
2
1
3
3
Zypern
2
-1
1
4
Lettland
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
1
0
1
2
Island
1
0
1
4
Bulgarien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
2
-1
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
1
-2
0