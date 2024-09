Yakin über Nati-Neuling Wüthrich «Ich denke, dass er vom Charakter her zum Team passt»

Die Nati startet in diesen Tagen in die Nations League. Mit dabei auch ein neuer Name: Gregory Wüthrich. Der Innenverteidiger von Sturm Graz kommt mit dem Selbstvertrauen eines Double-Gewinners in den Kreis der Schweizer Nati.