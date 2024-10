Xhaka über Embolo-Penalty «Mir gefällt es, dass er Verantwortung übernehmen will»

Zwei Tage sind seit der verdienten Nati-Niederlage in Serbien vergangen. Der verschossene Penalty von Breel Embolo hallt noch immer nach. Granit Xhaka nimmt den Stürmer an der PK vor dem Dänemark-Spiel in Schutz.