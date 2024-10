Der Italiener Simone Sozza pfeift das Spiel der Nati am Samstag in Serbien. In St. Gallen beginnt derweil am Donnerstag die Olma.

Der Italiener Simone Sozza pfeift am Samstag das Spiel zwischen Serbien und der Schweiz. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Italiener Sozza pfeift am Samstag

Der Italiener Simone Sozza (37) pfeift am Samstag das Duell der Nati in Leskovac gegen Serbien. Der gebürtige Mailänder, der in der Nähe von Monza wohnt, ist noch relativ unerfahren auf internationalem Parkett, pfiff er doch bislang weder in der Champions League noch an einer Endrunde. In der Serie A pfiff Sozza seit 2019 47 Spiele.

Olma-Start am Donnerstag

Spätestens am Donnerstag tritt der Besuch der Nati in St. Gallen in den Hintergrund, schliesslich startet in der Ostschweiz die 81. OLMA. Auch SFV-Präsident Dominique Blanc (75) stattet der Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung einen Besuch ab. Der Waadtländer trifft unter anderen auch Bundesrätin und Sportministerin Viola Amherd (62).

Finnischer Kommentar im Nati-Büro

Im Trainerbüro der Nati ist immer eifrig Betrieb – es herrscht ein Kommen und Gehen, schliesslich haben neben Murat Yakin und Giorgio Contini auch Goalie-Trainer Patrick Foletti, Chefanalyst Kevin Ehmes sowie die beiden Athletiktrainer dort ihren Arbeitsplatz. Für zusätzlichen Lärmpegel sorgte am Mittwoch der Livestream des U19-EM-Quali-Spiels zwischen der Schweiz und Finnland – mit finnischem Kommentar.

Nur ca. 70 Nati-Fans reisen nach Serbien

Nur rund 70 Schweizer Fans werden die Reise nach Leskovac antreten und die Nati am Samstag in der Kleinstadt im Süden Serbiens im Stadion vor Ort unterstützen. Mit ein Grund, warum das Kontingent von 300 Tickets nicht ausgeschöpft wird, ist die umständliche Anreise. Aus der Schweiz gibt es nur Direktflüge in die Hauptstadt Belgrad, welche knapp 300 Kilometer von Leskovac entfernt liegt. Näher wäre die Anreise via Skopje, allerdings liegt auch die Hauptstadt Nordmazedoniens gut 150 Kilometer vom Spielort entfernt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos