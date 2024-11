Yakin ärgert sich über Schiris und Pfiffe bei der Hymne «Wünsche mir Respekt der serbischen Fans»

Am Freitag steigt im Zürcher Letzigrund das kapitale Spiel der Schweizer Nati gegen Serbien in der Nations League. Am Tag davor geben Mittelfeld-Star Fabian Rieder und Trainer Murat Yakin ihre Einschätzung ab. Ab 10.15 Uhr bist du hier im Ticker live mit dabei.