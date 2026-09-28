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Nati-Trainer Murat Yakin fehlt an der PK wegen Gehör-Problem
Nati-Coach fehlt bei PK
«Murat hat eine Einschränkung des Gehörs»
Nati-Trainer Murat Yakin fehlt an der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel gegen Schottland. SFV-Medienchef Adrian Arnold erklärt, weshalb der Nati-Trainer nicht mittun kann.
Publiziert: 19:33 Uhr
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