Der französische Fussball-Journalist Christophe Gleizes ist seit genau einem Jahr in Algerien inhaftiert. Als sein Name an der Medienkonferenz vor dem Spiel Schweiz gegen Algerien fällt, unterbricht der Medienchef und sagt, dass nur Fragen zum Spiel beantwortet würden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz trifft Algerien, Petkovic gerät wegen inhaftiertem Journalisten unter Druck

Franzose Gleizes (37) seit einem Jahr in Algerien in Haft

Gleizes erhielt WM-Akkreditierung, bleibt jedoch sieben Jahre verurteilt

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Das Aufeinandertreffen von Vladimir Petkovics alter und neuer Liebe ist das grosse Thema bei den obligatorischen Pressekonferenzen am Tag vor dem Spiel zwischen der Schweiz und Algerien. Als der Name Christophe Gleizes (37), der seit genau einem Jahr in Algerien inhaftiert ist, zur Sprache kommt, kühlt die Atmosphäre im Raum merklich ab.

Als Daniel Visentini von der «Tribune de Genève» im Namen der Schweizer Journalisten das Wort ergreift und im Namen des Inhaftierten aus Gründen der Solidarität eine Frage an Vladimir Petkovic (62) stellen will, droht die Situation für einen Moment zu eskalieren. Noch während der Fragestellung fällt der algerische Medienverantwortliche dem Genfer Journalisten mehrmals ins Wort und sagt bestimmt: «Wir beantworten nur Fragen zum Spiel.»

Der französische Fussball-Journalist Christophe Gleizes (37) ist seit genau einem Jahr in Algerien inhaftiert und zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Der Grund: Verherrlichung von Terrorismus und Propaganda. Im Vorfeld der Partie der ersten K.o.-Runde hatte die Vereinigung Reporter ohne Grenzen auf den Fall hingewiesen. Dieses Urteil sei absurd und willkürlich. Als Zeichen der Solidarität hat die Fifa dem Franzosen eine Akkreditierung für die WM ausgestellt. Doch der Platz von Gleizes bleibt bislang leer.

Visentini unternimmt mehrere Anläufe, doch die Message kommt nicht an. Am Ende sagt Petkovic, dass er die Frage nicht verstanden habe. «Deswegen werde ich sie nicht beantworten.» So kompliziert wäre es nicht gewesen, denn die Frage hätte gelautet: Was, Herr Petkovic, halten Sie von den an dieser WM neu eingeführten Hydration Breaks?

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