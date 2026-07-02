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Kontroverse um verhafteten Sportjournalisten
«Es werden nur Fragen zum Spiel beantwortet»

Der französische Fussball-Journalist Christophe Gleizes ist seit genau einem Jahr in Algerien inhaftiert. Als sein Name an der Medienkonferenz vor dem Spiel Schweiz gegen Algerien fällt, unterbricht der Medienchef und sagt, dass nur Fragen zum Spiel beantwortet würden.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Vladimir Petkovic wollte keine Frage zu dem in Algerien inhaftierten Christophe Gleizes beantworten.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweiz trifft Algerien, Petkovic gerät wegen inhaftiertem Journalisten unter Druck
  • Franzose Gleizes (37) seit einem Jahr in Algerien in Haft
  • Gleizes erhielt WM-Akkreditierung, bleibt jedoch sieben Jahre verurteilt
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Das Aufeinandertreffen von Vladimir Petkovics alter und neuer Liebe ist das grosse Thema bei den obligatorischen Pressekonferenzen am Tag vor dem Spiel zwischen der Schweiz und Algerien. Als der Name Christophe Gleizes (37), der seit genau einem Jahr in Algerien inhaftiert ist, zur Sprache kommt, kühlt die Atmosphäre im Raum merklich ab.

Als Daniel Visentini von der «Tribune de Genève» im Namen der Schweizer Journalisten das Wort ergreift und im Namen des Inhaftierten aus Gründen der Solidarität eine Frage an Vladimir Petkovic (62) stellen will, droht die Situation für einen Moment zu eskalieren. Noch während der Fragestellung fällt der algerische Medienverantwortliche dem Genfer Journalisten mehrmals ins Wort und sagt bestimmt: «Wir beantworten nur Fragen zum Spiel.» 

Der französische Fussball-Journalist Christophe Gleizes (37) ist seit genau einem Jahr in Algerien inhaftiert und zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Der Grund: Verherrlichung von Terrorismus und Propaganda. Im Vorfeld der Partie der ersten K.o.-Runde hatte die Vereinigung Reporter ohne Grenzen auf den Fall hingewiesen. Dieses Urteil sei absurd und willkürlich. Als Zeichen der Solidarität hat die Fifa dem Franzosen eine Akkreditierung für die WM ausgestellt. Doch der Platz von Gleizes bleibt bislang leer.

Visentini unternimmt mehrere Anläufe, doch die Message kommt nicht an. Am Ende sagt Petkovic, dass er die Frage nicht verstanden habe. «Deswegen werde ich sie nicht beantworten.» So kompliziert wäre es nicht gewesen, denn die Frage hätte gelautet: Was, Herr Petkovic, halten Sie von den an dieser WM neu eingeführten Hydration Breaks?

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
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Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0:0
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
0:0
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
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Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
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1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
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3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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