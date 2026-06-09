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Djibril Sow vor WM-Auftakt
«Wir dürfen Katar auf keinen Fall unterschätzen»

Schweizer Nationalspieler Djibril Sow spricht über den Auftaktgegner und warum die Nati trotz Favoritenrolle auf der Hut sein muss.
Publiziert: 19:20 Uhr
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