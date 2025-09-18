DE
Treffer in Testspiel
Giger lupft den Ball herrlich ins Tor

Marc Giger spielte vor kurzem noch in der vierthöchsten Schweizer Liga. Jetzt steht er mit Union Saint-Gilloise die Königsklasse. Und Kameruns Verband hat schon angeklopft.
Publiziert: 16:38 Uhr
