Trainer Gattuso führt Lazio in unerwartete Höhen

Lazio Rom spielt derzeit den besten Meisterschaftsstart seiner Vereinsgeschichte. Der Kopf dahinter: Trainer Gennaro Gattuso. Dabei schlug ihm vor einigen Wochen noch ein eisiger Wind entgegen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es ist ein Meisterstück, das Lazio Rom am Sonntagabend in Turin abliefert: Gleich mit 3:0 fegen die Römer Rekordmeister Juventus vom Platz und machen damit den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte perfekt. Aus sieben Spielen resultieren 19 Punkte, gemeinsam mit Inter führen die Biancocelesti die Serie-A-Tabelle an.

Entsprechend stolz zeigt sich der Baumeister des Erfolgs nach getaner Arbeit. «Das Lob geht an die Jungs, die während der Woche mit grossem Einsatz arbeiten. Es ist eine schöne Familie entstanden», so die Worte Gennaro Gattusos (48), der seit dieser Saison an der Lazio-Seitenlinie steht.

Die Vergleiche mit dem Meistertrainer

Gelobt wird Gattuso auch selbst: «Spiel für Spiel gelingt Rino Gattuso ein Meisterwerk nach dem anderen», schreibt etwa der Corriere dello Sport. Für die Gazzetta dello Sport hat Gattuso aus Lazio eine «moderne Mannschaft» geformt. Und Sky-Experte Paolo Di Canio (58), einst Stürmer von Lazio, Juventus und der AC Milan, vergleicht Gattuso bereits mit Tommaso Maestrelli (1922-1976) – unter dem gebürtigen Toskaner feierte Lazio 1974 den ersten von bislang zwei Meistertiteln.

Für Titel-Diskussionen ist es natürlich noch zu früh – auch Gattuso will vom Scudetto nichts wissen. Dennoch: Die Worte dürften ihn mit Genugtuung erfüllen, schliesslich startete der Weltmeister von 2006 mit wenig Kredit in sein Amt.

Im Sommer kam er als gescheiterter Nationaltrainer nach Rom, nachdem er wenige Monate zuvor mit Italien in den WM-Playoffs an Bosnien-Herzegowina hängen geblieben war. Zum Einstand als Lazio-Trainer folgte dann ein blamables Ausscheiden in der Coppa Italia gegen Zweitligist Mantova, woraufhin Gattuso als Kronfavorit auf die erste Trainer-Entlassung der Serie A galt – eine solche hätte erneut einen dunklen Schatten über seine Trainer-Laufbahn, die er einst mit einem mehrwöchigen Spielertrainer-Intermezzo bei Sion begonnen hatte, gelegt.

«Lasse die Spieler einfach machen»

Doch Gattuso brachte das schlingernde Lazio, das seine Heimspiele im riesigen Stadio Olimpico aufgrund eines gegen Präsident Claudio Lotito (69) gerichteten Fanboykotts derzeit vor einer tristen Kulisse austrägt, wieder eindrücklich auf Kurs.

Sein Erfolgsrezept: eine gewisse Gelassenheit. «Es gibt zwei bis drei Dinge, über die nicht diskutiert wird, ansonsten lasse ich die Spieler einfach machen. Jeder von ihnen hat seinen eigenen Charakter und es ist wichtig, ihnen zuzuhören», erklärt Gattuso.

Und vielleicht bringt der Erfolg ja auch die skeptische Anhängerschaft zurück ins Olimpico. Gattuso vermisst sie schmerzlich: «Fussball ohne Fans ist eine Plage. Da kann man auch gleich mit dem Hund spazieren gehen», liess er nach einem Liga-Spiel Mitte September verlauten.

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