Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: AC Mailand - AS Rom (02.11.2025)
AC Mailand
20:45
AS Rom
Zum Fussball-Kalender
AC Mailand
Ab 20:45 Uhr
Vs
AS Rom
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
AC Mailand - AS Rom
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
10
8
22
2
AS Rom
9
6
21
3
Inter Mailand
9
11
18
4
AC Mailand
9
7
18
5
Juventus Turin
10
4
18
6
Como 1907
10
6
17
7
Bologna FC
9
6
15
8
Udinese Calcio
10
-3
15
9
US Cremonese
10
0
14
10
Atalanta BC
10
5
13
11
Sassuolo Calcio
9
0
13
12
Lazio Rom
9
4
12
13
FC Turin
9
-6
12
14
Cagliari Calcio
9
-3
9
15
Parma Calcio
9
-5
7
16
US Lecce
9
-7
6
17
Pisa SC
9
-7
5
18
Hellas Verona
9
-9
5
19
AC Florenz
9
-8
4
20
Genua CFC
9
-9
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Marco
Guida
Italien
Anstoss
Sonntag
02. November 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Mailand, Italien
Giuseppe-Meazza-Stadion
Kapazität
80’018
