Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
38
59
94
2
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal CF
37
22
69
4
Atletico Madrid
37
22
69
5
Real Betis Balompie
38
11
60
6
RC Celta de Vigo
38
5
54
7
Getafe CF
38
-6
51
8
Rayo Vallecano
38
-3
50
9
Valencia CF
38
-9
49
10
Real Sociedad
38
-2
46
11
RCD Espanyol Barcelona
38
-12
46
12
Athletic Bilbao
38
-15
45
13
Sevilla FC
38
-14
43
14
Deportivo Alaves
38
-12
43
15
Elche CF
38
-8
43
16
Levante UD
38
-14
42
17
CA Osasuna
38
-6
42
18
RCD Mallorca
38
-10
42
19
FC Girona
38
-16
41
20
Real Oviedo
38
-34
29