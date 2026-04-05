Valencia CF
Valencia CF
2:3
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
Zum Fussball-Kalender
Valencia CF
Valencia CF
Beendet
2:3
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
Rodriguez 12', 90'+3
Moriba 56'
Lopez 60'
Swedberg 81'

LaLiga
Valencia CF - RC Celta de Vigo

05.04.2026, 18:00 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+7)

Spielende (2:3)

05.04.2026, 18:00 Uhr
Tor
Tor

90. Minute (+3)

Tor, Rechtsschuss, 2:3 durch G. Rodríguez (Valencia)

05.04.2026, 18:00 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

05.04.2026, 17:58 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Einwechslung Yoel Lago (RC Celta)

05.04.2026, 17:58 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Auswechslung Óscar Mingueza (RC Celta)

05.04.2026, 17:54 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

84. Minute

Gelbe Karte G. Rodríguez (Valencia)

05.04.2026, 17:51 Uhr
Tor
Tor

81. Minute

Tor, Rechtsschuss, 1:3 durch W. Swedberg (RC Celta)

05.04.2026, 17:48 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

78. Minute

Einwechslung A. Danjuma (Valencia)

05.04.2026, 17:48 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

78. Minute

Auswechslung Gayà (Valencia)

05.04.2026, 17:41 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

71. Minute

Einwechslung Borja Iglesias (RC Celta)

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
30
51
76
2
Real Madrid
Real Madrid
30
36
69
3
Villarreal CF
Villarreal CF
29
20
58
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
30
20
57
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
30
7
45
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
Real Sociedad
30
1
41
8
Getafe CF
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
CA Osasuna
30
-1
38
10
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
30
-8
38
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
30
-6
35
13
Valencia CF
Valencia CF
30
-11
35
14
FC Girona
FC Girona
29
-13
34
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
30
-11
32
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
30
-12
31
17
Sevilla FC
Sevilla FC
30
-13
31
18
Elche CF
Elche CF
30
-9
29
19
Levante UD
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
Real Oviedo
30
-27
24
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Iosu
Galech Apezteguia
Spanien
Anstoss
Sonntag
05. April 2026 um 16:15 Uhr
Stadion
Valencia, Spanien
Mestalla-Stadion
Kapazität
49'430
In diesem Artikel erwähnt
Valencia
Valencia
Celta Vigo
Celta Vigo
LaLiga
LaLiga
        In diesem Artikel erwähnt
        Valencia
        Valencia
        Celta Vigo
        Celta Vigo
        LaLiga
        LaLiga