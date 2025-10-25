DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: RCD Espanyol Barcelona - Elche CF (25.10.2025)
RCD Espanyol Barcelona
16:15
Elche CF
Zum Fussball-Kalender
RCD Espanyol Barcelona
Ab 16:15 Uhr
Vs
Elche CF
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
RCD Espanyol Barcelona - Elche CF
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
9
11
24
2
FC Barcelona
9
14
22
3
Villarreal CF
9
6
17
4
Atletico Madrid
9
6
16
5
Real Betis Balompie
9
5
16
6
RCD Espanyol Barcelona
9
2
15
7
Elche CF
9
2
14
8
Athletic Bilbao
9
0
14
9
Sevilla FC
10
1
13
10
Deportivo Alaves
9
1
12
11
Rayo Vallecano
9
1
11
12
Getafe CF
9
-3
11
13
CA Osasuna
9
-2
10
14
Real Sociedad
10
-4
9
14
Valencia CF
9
-4
9
16
Levante UD
9
-4
8
17
RCD Mallorca
9
-4
8
18
RC Celta de Vigo
9
-3
7
19
Real Oviedo
9
-12
6
20
FC Girona
9
-13
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
25. Oktober 2025 um 16:15 Uhr
Stadion
Cornella, Spanien
RCDE Stadium
Kapazität
40’500
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen