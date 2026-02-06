Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
22
37
55
2
Real Madrid
22
29
54
3
Atletico Madrid
22
21
45
4
Villarreal CF
21
16
42
5
Real Betis Balompie
22
8
35
6
RCD Espanyol Barcelona
22
-1
34
7
RC Celta de Vigo
22
6
33
8
Real Sociedad
22
0
28
9
CA Osasuna
22
-1
26
10
Deportivo Alaves
22
-7
25
11
Athletic Bilbao
22
-10
25
12
FC Girona
22
-15
25
13
Elche CF
22
-2
24
14
RCD Mallorca
22
-6
24
15
Sevilla FC
22
-8
24
16
Valencia CF
22
-12
23
17
Getafe CF
22
-11
23
18
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
21
-10
18
20
Real Oviedo
22
-22
16