RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
21:00
CA Osasuna
CA Osasuna
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
Ab 21:00 Uhr
Vs
CA Osasuna
CA Osasuna
LaLiga
RC Celta de Vigo - CA Osasuna

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
22
37
55
2
Real Madrid
Real Madrid
22
29
54
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
22
21
45
4
Villarreal CF
Villarreal CF
21
16
42
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
22
8
35
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
22
-1
34
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
22
6
33
8
Real Sociedad
Real Sociedad
22
0
28
9
CA Osasuna
CA Osasuna
22
-1
26
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
22
-7
25
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
22
-10
25
12
FC Girona
FC Girona
22
-15
25
13
Elche CF
Elche CF
22
-2
24
14
RCD Mallorca
RCD Mallorca
22
-6
24
15
Sevilla FC
Sevilla FC
22
-8
24
16
Valencia CF
Valencia CF
22
-12
23
17
Getafe CF
Getafe CF
22
-11
23
18
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
Levante UD
21
-10
18
20
Real Oviedo
Real Oviedo
22
-22
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jose
Luis Munuera Montero
Spanien
Anstoss
Freitag
06. Februar 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Vigo, Spanien
Estadio Balaídos
Kapazität
24’870
In diesem Artikel erwähnt
Celta Vigo
Celta Vigo
CA Osasuna
CA Osasuna
LaLiga
LaLiga
