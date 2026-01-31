DE
Levante UD
Levante UD
18:30
Atletico Madrid
Atletico Madrid
Levante UD
Levante UD
Ab 18:30 Uhr
Vs
Atletico Madrid
Atletico Madrid
LaLiga
Levante UD - Atletico Madrid

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
21
35
52
2
Real Madrid
Real Madrid
21
28
51
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
21
21
44
4
Villarreal CF
Villarreal CF
20
16
41
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
22
-1
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
21
7
32
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
21
6
32
8
Real Sociedad
Real Sociedad
21
0
27
9
CA Osasuna
CA Osasuna
21
-1
25
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
22
-7
25
11
FC Girona
FC Girona
21
-14
25
12
Elche CF
Elche CF
21
0
24
13
Sevilla FC
Sevilla FC
21
-5
24
14
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
21
-10
24
15
Valencia CF
Valencia CF
21
-11
23
16
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
21
-11
22
17
Getafe CF
Getafe CF
21
-11
22
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
21
-9
21
19
Levante UD
Levante UD
20
-10
17
20
Real Oviedo
Real Oviedo
21
-23
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Victor
Garcia Verdura
Spanien
Anstoss
Samstag
31. Januar 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Valencia, Spanien
Estadio Ciudad de Valencia
Kapazität
26'354
In diesem Artikel erwähnt
Levante UD
Levante UD
Atlético Madrid
Atlético Madrid
LaLiga
LaLiga
