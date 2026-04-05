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Deportivo Alaves
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2:2
CA Osasuna
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Deportivo Alaves
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Beendet
2:2
CA Osasuna
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Martinez 44'
Boye 90'+1 (P)
Rosier 4'
Budimir 80' (P)

LaLiga
Deportivo Alaves - CA Osasuna

05.04.2026, 22:45 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+7)

Spielende (2:2)

05.04.2026, 22:45 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+4)

Gelbe Karte Iker Muñoz (Osasuna)

05.04.2026, 22:45 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+4)

Gelbe Karte Ángel Pérez (Alavés)

05.04.2026, 22:45 Uhr
Rote Karte
Rote Karte

90. Minute (+3)

Rote Karte Asier Osambela (Osasuna)

05.04.2026, 22:45 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

05.04.2026, 22:45 Uhr
Tor
Tor

90. Minute (+1)

Tor, Elfmeter, 2:2 durch L. Boyé (Alavés)

05.04.2026, 22:45 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute

Gelbe Karte Catena (Osasuna)

05.04.2026, 22:44 Uhr

89. Minute

VAR: Es gibt Elfmeter (Alavés).

05.04.2026, 22:42 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

87. Minute

Gelbe Karte F. Boyomo (Osasuna)

05.04.2026, 22:38 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

85. Minute

Einwechslung Herrando (Osasuna)

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
30
51
76
2
Real Madrid
Real Madrid
30
36
69
3
Villarreal CF
Villarreal CF
29
20
58
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
30
20
57
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
30
7
45
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
Real Sociedad
30
1
41
8
Getafe CF
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
CA Osasuna
30
-1
38
10
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
30
-8
38
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
30
-6
35
13
Valencia CF
Valencia CF
30
-11
35
14
FC Girona
FC Girona
29
-13
34
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
30
-11
32
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
30
-12
31
17
Sevilla FC
Sevilla FC
30
-13
31
18
Elche CF
Elche CF
30
-9
29
19
Levante UD
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
Real Oviedo
30
-27
24
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Cesar
Soto Grado
Spanien
Anstoss
Sonntag
05. April 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Vitoria-Gasteiz, Spanien
Estadio Mendizorrotza
Kapazität
19'840
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