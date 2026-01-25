DE
FR
Abonnieren
Atletico Madrid
Atletico Madrid
14:00
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Zum Fussball-Kalender
Atletico Madrid
Atletico Madrid
Ab 14:00 Uhr
Vs
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

LaLiga
Atletico Madrid - RCD Mallorca

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
21
28
51
2
FC Barcelona
FC Barcelona
20
32
49
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
20
18
41
4
Villarreal CF
Villarreal CF
20
16
41
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
21
0
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
20
8
32
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
20
8
32
8
CA Osasuna
CA Osasuna
21
-1
25
9
Elche CF
Elche CF
21
0
24
10
Real Sociedad
Real Sociedad
20
-2
24
11
Sevilla FC
Sevilla FC
21
-5
24
12
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
21
-10
24
13
FC Girona
FC Girona
20
-14
24
14
Valencia CF
Valencia CF
21
-11
23
15
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
21
-11
22
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
20
-6
21
17
Getafe CF
Getafe CF
20
-11
21
18
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
20
-9
19
19
Levante UD
Levante UD
20
-10
17
20
Real Oviedo
Real Oviedo
20
-20
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jose
Maria Sanchez Martinez
Spanien
Anstoss
Sonntag
25. Januar 2026 um 14:00 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Civitas Metropolitano
Kapazität
70’460
In diesem Artikel erwähnt
Atlético Madrid
Atlético Madrid
RCD Mallorca
RCD Mallorca
LaLiga
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        RCD Mallorca
        RCD Mallorca
        LaLiga
        LaLiga