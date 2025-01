Amorim mit Ansage an Rashford «Lasse eher den Torwarttrainer spielen»

Es brodelt bei Manchester United! In der Tabelle steht man weit unten & auch Amorim konnte bisher das Ruder nicht herumreissen. Ein weiterer Unruheherd: Marcus Rashford. An der PK nach dem Spiel bei Fulham übt der Portugiese scharfe Kritik an der Einstellung Rashfords.