Neues Schmuckstück für Noah Okafor. Der Schweizer Fussballer trägt jetzt sein eigenes Diamanten-Trikot am Hals. Ein Juwelier schätzt für Blick den Preis der Kette ein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Noah Okafor zeigt neue Diamantkette mit Schweizer Wappen und Nigeria-Flagge

Juwelier schätzt den Wert der Kette auf 100'000 bis 300'000 Franken

Aufwendige Mosaik-Pavé-Fassung beeindruckt Experten durch technische Präzision

Björn Lindroos Redaktor Sport

Leeds-Star Noah Okafor (26) liebt teure Klamotten und seinen Schmuck. Schon öfter präsentierte er stolz seine Accessoires, seine Uhren und Ketten. Und jetzt kommt zu Okafors Sammlung ein neues Schmuckstück hinzu.

Vom belgischen Edeljuwelier Berete Jewellers hat sich der Schweizer eine neue Kette anfertigen lassen. Und der Anhänger hat es in sich. An der Kette hängt ein grosses Trikot, das mit Diamanten geschmückt ist. Auf der Brust prangt das Schweizer Wappen und am Ärmel die Flagge von Nigeria – Okafors zweiter Heimat. Hinten steht Oka, gefolgt von der Nummer 4. Mit einer englischen Aussprache ergibt das so seinen Nachnamen. Die Halskette selbst ist im Edelweiss-Look gehalten und ebenfalls mit Diamanten geschmückt.

Juwelier schätzt hohen Preis

Die Kette präsentiert der Juwelier stolz mit zwei Instagram-Posts. Darunter auch ein Video, wie er die Kette gemeinsam mit dem Fussballer und seinen zwei Brüdern Isaiah (21) und Elijah (22) angefertigt hat. Speziell: Vor kurzem gab Noah Okafor seinen Rücktritt aus der Schweizer Nati bekannt – jetzt hängt an seinem Hals ein Schweizer Trikot.

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Wie tief Okafor für die Kette in die Tasche greift, ist nicht bekannt. Blick hat aber bei einem Juwelier nachgefragt. Lazar Cebbar von der Elizza Fine Jewellery in Zürich schätzt ein: «Beim Wert würde ich bewusst eine relativ grosse Spanne nennen: grob 100'000 bis 300'000 Franken, je nach tatsächlichem Gewicht, Steinqualität und insbesondere Natural oder Lab-Grown Diamonds.»

Der Experte ist vom Handwerk begeistert: «Was mir sofort aufgefallen ist, ist die sehr aufwendige Mosaik-Pavé-Fassung. Gerade die kleinen, dicht gesetzten Steine und die blind gefassten Baguettes in Grün, Rot und Weiss sind technisch durchaus anspruchsvoll. Auch die Kombination aus Weiss- und Roségold sowie die dreidimensionale Ausarbeitung des Anhängers finde ich wirklich gelungen. Handwerklich definitiv ein starkes Stück – Kompliment an den Hersteller.»