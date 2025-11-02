DE
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: OSC Lille - Angers SCO (02.11.2025)
OSC Lille
17:15
Angers SCO
OSC Lille
Ab 17:15 Uhr
Vs
Angers SCO
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
OSC Lille - Angers SCO
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
11
12
24
2
Olympique Marseille
11
14
22
3
AS Monaco
11
6
20
4
RC Strasbourg Alsace
10
9
19
5
Olympique Lyon
10
4
19
6
RC Lens
10
4
19
7
OSC Lille
10
9
17
8
OGC Nizza
11
0
17
9
Toulouse FC
10
2
14
10
Paris FC
11
-2
14
11
FC Stade Rennes
10
-2
12
12
Le Havre AC
10
-4
12
13
Angers SCO
10
-6
10
14
Stade Brestois 29
10
-4
9
15
FC Nantes
10
-5
9
16
FC Lorient
10
-9
9
17
AJ Auxerre
11
-10
7
18
FC Metz
10
-18
5
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Jerome
Brisard
Frankreich
Anstoss
Sonntag
02. November 2025 um 17:15 Uhr
Stadion
Lille, Frankreich
Stade Pierre Mauroy
Kapazität
50’186
