FC Metz
0:0
FC Nantes
FC Metz
Beendet
0:0
FC Nantes
Ligue 1
FC Metz - FC Nantes

05.04.2026, 19:00 Uhr
90. Minute (+7)

Spielende (0:0)

90. Minute (+6)

VAR: Das Tor wird nicht gegeben (Metz).

Tor
Tor

90. Minute (+5)

Tor, Rechtsschuss, 1:0 durch G. Hein (Metz)

Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+2)

Auswechslung M. Kaba (FC Nantes)

Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+2)

Einwechslung K. Amian (FC Nantes)

90. Minute

Nachspielzeit

Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Auswechslung J. Deminguet (Metz)

Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Einwechslung G. Abuashvili (Metz)

Spielerwechsel
Spielerwechsel

84. Minute

Auswechslung F. Coquelin (FC Nantes)

Spielerwechsel
Spielerwechsel

84. Minute

Einwechslung I. Sissoko (FC Nantes)

Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
27
38
63
2
RC Lens
28
27
59
3
OSC Lille
28
11
50
4
Olympique Marseille
28
18
49
5
AS Monaco
28
10
49
6
Olympique Lyon
28
12
48
7
FC Stade Rennes
28
7
47
8
RC Strasbourg Alsace
28
12
43
9
FC Lorient
28
-4
38
10
Toulouse FC
28
4
37
11
Stade Brestois 29
28
-6
36
12
Angers SCO
28
-13
33
13
Paris FC
28
-11
32
14
Le Havre AC
28
-13
28
15
OGC Nizza
28
-22
27
16
AJ Auxerre
28
-14
23
17
FC Nantes
27
-21
18
18
FC Metz
28
-35
15
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jerome
Brisard
Frankreich
Anstoss
Sonntag
05. April 2026 um 17:15 Uhr
Stadion
Metz, Frankreich
Stade Saint-Symphorien
Kapazität
28'176
