Spielende (1:1)
Einwechslung S. Chergui (Paris FC)
Auswechslung M. Simon (Paris FC)
Nachspielzeit
Gelbe Karte A. Kouassi (Lorient)
Einwechslung P. Katseris (Lorient)
Auswechslung T. Le Bris (Lorient)
Gelbe Karte P. Lees-Melou (Paris FC)
Tor, 1:1 durch M. Munetsi (Paris FC)
Auswechslung P. Pagis (Lorient)
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
27
38
63
2
RC Lens
28
27
59
3
OSC Lille
28
11
50
4
Olympique Marseille
28
18
49
5
AS Monaco
28
10
49
6
Olympique Lyon
28
12
48
7
FC Stade Rennes
28
7
47
8
RC Strasbourg Alsace
28
12
43
9
FC Lorient
28
-4
38
10
Toulouse FC
28
4
37
11
Stade Brestois 29
28
-6
36
12
Angers SCO
28
-13
33
13
Paris FC
28
-11
32
14
Le Havre AC
28
-13
28
15
OGC Nizza
28
-22
27
16
AJ Auxerre
28
-14
23
17
FC Nantes
27
-21
18
18
FC Metz
28
-35
15