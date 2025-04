1/8 Bei Borussia Dortmund könnte im Sommer kein Stein auf dem anderen bleiben. Foto: Getty Images

Es braucht einiges, damit ein Gastspiel des FC Barcelona in einem Champions-League-Viertelfinal im eigenen Stadion (heute ab 21 Uhr im Liveticker) zur Nebensache verkommt. Bei Borussia Dortmund ist aber genau das gerade der Fall.

Die 0:4-Klatsche aus dem Hinspiel hat dem Duell bereits im ersten Durchgang praktisch sämtliche Brisanz genommen. Doch auch ohne die gnadenlose Barça-Lektion vor Wochenfrist fällt es beim BVB aktuell schwer, den Fokus auf dem Geschehen auf dem Rasen zu behalten.

Hinter den Kulissen rumort es gewaltig, weshalb dem Klub ein grosser Umbruch im Sommer droht. Mehrere grosse Namen stehen vor dem Abgang, ein Nachwuchs-Juwel ist sogar schon fix weg.

Youngster-Duo in Ungnade gefallen?

Zwei Spieler, die noch vor wenigen Monaten für die Hoffnung auf einen Aufschwung in Dortmund standen, sind das erst 20-jährige Juwel Jamie Gittens und Karim Adeyemi, ebenfalls erst 23 Jahre jung. Doch das Duo scheint mittlerweile bei Trainer Nico Kovac (53) in Ungnade gefallen zu sein.

Im Klassiker gegen die Bayern vom letzten Sonntag (2:2) schmorte Gittens die ganze Zeit auf der Bank, während Adeyemi erst in der 81. Minute eingewechselt wurde. Fehlende Bereitschaft zur Defensivarbeit, so der Vorwurf an die beiden. Vor allem bei Gittens versprechen sich die Klubbosse eine saftige Ablöse. Der Vertrag des Flügelspielers würde noch bis 2028 laufen.

Dortmund verliert auch Juwel aus dem Nachwuchs

Ein anderer Streichkandidat bei der Borussia ist Julian Brandt. Nach sechs Jahren in schwarz-gelb scheint auch beim 28-Jährigen ein BVB-Abgang bevorzustehen. Brandt, immerhin 48-facher deutscher Nationalspieler, befindet sich in dieser Saison in einer veritablen Formkrise und erzielte in 25 Ligaspielen erst 3 Tore. Gespräche über eine Vertragsverlängerung sind auf Eis gelegt und der Spieler und seine Entourage sollen sich bereits nach Alternativen im Sommer umschauen.

Nicht abgeben wollte Dortmund hingegen Diego Castel-Branco. Der erst 16-jährige Flügelspieler galt als eines der grossen Versprechen für die Zukunft aus dem BVB-Nachwuchs. In 21 Spielen schenkte Castel-Branco seinen Gegnern 18 Buden ein. Doch jetzt wird der deutsch-portugiesische Teenager die Borussia verlassen und zu Benfica wechseln. Ein weiterer Tiefschlag für die aktuell geschundene Dortmunder Fan-Seele.

Dortmund so schlecht wie vor zehn Jahren?

All das geschieht vor dem Hintergrund einer historisch schwachen Saison. Aus 29 Ligaspielen resultierten bisher gerade mal zwölf Siege. Aktuell liegt das Team mit dem Schweizer Nati-Keeper Gregor Kobel (27) auf dem achten Tabellenrang. Zuletzt hatte Dortmund vor zehn Jahren eine Spielzeit ausserhalb der Top 5 abgeschlossen.

Der Rückstand auf Platz vier und damit die Champions League beträgt sechs Punkte. Ein Verpassen der Königsklasse würde auch au finanzieller Sicht den Druck auf Kader-Umwälzungen noch verstärken. Das Rückspiel am Dienstagabend gegen Barcelona sollten die BVB-Fans auf jeden Fall nochmals in vollen Zügen geniessen.

