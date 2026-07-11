Manuel Neuers WM-Nomination löste innerhalb des DFB-Teams offenbar grosse Unruhe aus. Im Mittelpunkt: Das schlechte Verhältnis zwischen Manuel Neuer und Alexander Nübel. Der Goalie-Trainer wollte offenbar sogar zurücktreten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Manuel Neuer kehrt zur DFB-Elf zurück, trotz Rücktritt 2024-Nomination

Rückkehr führt zu internen Konflikten, Trainer Kronenberg erwägt Rücktritt

Alexander Nübel wechselt nach Besiktas, nur 4 Einsätze bei Bayern

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Nomination kam überraschend: Ende Mai ist Manuel Neuer für die WM in Nordamerika aufgeboten worden – zwei Jahre nach seinem vermeintlichen Rücktritt aus der DFB-Elf. Seine Rückkehr hat innerhalb der deutschen Nationalmannschaft aber offenbar «massive Verwerfungen» ausgelöst, wie das deutsche Portal ran.de am Donnerstag berichtet.

Demnach hat Andreas Kronenberg, Schweizer Torhüter-Trainer in Diensten des DFB-Teams, gar über einen Rücktritt nachgedacht, weil Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn offenbar kaum in seinen Entscheid miteinbezogen hat. Dazu ist Oliver Baumann der Platz als Nummer eins im deutschen Tor eigentlich schon zugesichert worden.

Unruhe löste auch die Personalie von Alexander Nübel aus. Neuer soll seine Rückkehr an die Bedingung geknüpft haben, dass die nominelle Nummer drei im deutschen Tor wie zuletzt an der EM 2024 kurzfristig aus dem Kader gestrichen wird. Stattdessen sollte Neuers Bayern-Ersatz Jonas Urbig an die WM reisen. Dieser Forderung stellte sich Nagelsmann entgegen – weil Urbig aber als nicht spielberechtigter vierter Torhüter Teil der DFB-Delegation war, willigte Neuer trotzdem ein.

Abschied aus München

Das Verhältnis zwischen Nübel und Neuer gilt seit längerem als angespannt. Eigentlich ist der 29-Jährige 2020 als möglicher Nachfolger des langjährigen Bayern-Keepers von Schalke nach München gekommen. Neuer sei aber nicht bereit gewesen, Nübel in einigen Spielen den Vortritt zu lassen, erklärte der ehemalige Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic im vergangenen Mai.

Die Konsequenz: Nübel ist während der letzten fünf Saisons an Monaco und Stuttgart ausgeliehen gewesen. Und nun zieht es ihn weiter in die Türkei zu Besiktas, wo er einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat. Es ist sein endgültiger Abschied von den Bayern und Neuer – nach sechs Jahren mit nur vier Pflichtspieleinsätzen für den deutschen Rekordmeister.



