VfL Bochum
VfL Bochum
13:30
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
VfL Bochum
VfL Bochum
Ab 13:30 Uhr
Vs
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07

2. Bundesliga
2. Bundesliga
VfL Bochum - SC Paderborn 07

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
22
18
42
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
22
15
41
3
Hannover 96
Hannover 96
22
11
41
4
Schalke 04
Schalke 04
21
10
40
5
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
21
9
39
6
Hertha BSC
Hertha BSC
22
7
34
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
22
5
34
8
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
22
-2
29
9
VfL Bochum
VfL Bochum
21
3
27
10
Karlsruher SC
Karlsruher SC
22
-11
27
11
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
22
-11
25
12
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
22
-12
25
13
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
21
3
24
14
Holstein Kiel
Holstein Kiel
21
-3
24
15
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
21
-6
23
16
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
22
-7
23
17
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
22
-8
21
18
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
22
-21
19
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Tom
Bauer
Deutschland
Anstoss
Sonntag
15. Februar 2026 um 13:30 Uhr
Stadion
Bochum, Deutschland
Vonovia Ruhrstadion
Kapazität
26’000
      Meistgelesen