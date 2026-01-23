Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
18
12
38
2
SV 07 Elversberg
18
15
34
3
SV Darmstadt 98
18
12
34
4
SC Paderborn 07
18
8
33
5
1. FC Kaiserslautern
18
10
30
6
Hannover 96
18
6
29
7
Hertha BSC
18
5
29
8
1. FC Nürnberg
18
-3
25
9
Karlsruher SC
18
-6
25
10
Holstein Kiel
18
0
23
11
VfL Bochum
18
1
22
12
1. FC Magdeburg
18
-5
20
13
SC Preußen 06 Münster
18
-6
20
14
Fortuna Düsseldorf
18
-11
20
15
Eintracht Braunschweig
18
-12
20
16
Arminia Bielefeld
18
2
19
17
SG Dynamo Dresden
18
-8
16
18
SpVgg Greuther Fürth
18
-20
15