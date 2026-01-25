DE
FR
Abonnieren
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
13:30
VfL Bochum
VfL Bochum
Zum Fussball-Kalender
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
Ab 13:30 Uhr
Vs
VfL Bochum
VfL Bochum

2. Bundesliga
SV 07 Elversberg - VfL Bochum

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
18
12
38
2
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
19
14
37
3
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
18
15
34
4
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
18
8
33
5
Hannover 96
Hannover 96
19
7
32
6
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
18
10
30
7
Hertha BSC
Hertha BSC
19
5
30
8
Karlsruher SC
Karlsruher SC
19
-6
26
9
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
19
-5
25
10
Holstein Kiel
Holstein Kiel
19
0
24
11
VfL Bochum
VfL Bochum
18
1
22
12
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
19
-12
21
13
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
19
2
20
14
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
19
-6
20
15
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
18
-6
20
16
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
19
-12
20
17
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
19
-7
19
18
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
19
-20
16
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Robert
Kampka
Deutschland
Anstoss
Sonntag
25. Januar 2026 um 13:30 Uhr
Stadion
Spiesen-Elversberg, Deutschland
URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde
Kapazität
10’000
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen