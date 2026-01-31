DE
FR
Abonnieren
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
13:00
Karlsruher SC
Karlsruher SC
Zum Fussball-Kalender
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
Ab 13:00 Uhr
Vs
Karlsruher SC
Karlsruher SC

2. Bundesliga
Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
19
12
39
2
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
19
14
37
3
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
19
9
36
4
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
19
15
35
5
Hannover 96
Hannover 96
20
8
35
6
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
19
10
31
7
Hertha BSC
Hertha BSC
19
5
30
8
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
20
-5
26
9
Karlsruher SC
Karlsruher SC
19
-6
26
10
Holstein Kiel
Holstein Kiel
19
0
24
11
VfL Bochum
VfL Bochum
19
1
23
12
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
20
-7
21
13
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
19
-12
21
14
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
19
2
20
15
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
20
-7
20
16
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
19
-12
20
17
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
19
-7
19
18
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
19
-20
16
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Wolfgang
Haslberger
Deutschland
Anstoss
Samstag
31. Januar 2026 um 13:00 Uhr
Stadion
Braunschweig, Deutschland
Eintracht-Stadion
Kapazität
24’474
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen