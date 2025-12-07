Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
15
12
34
2
SV 07 Elversberg
15
15
30
3
SV Darmstadt 98
15
11
29
4
SC Paderborn 07
15
6
29
5
Hannover 96
15
9
28
6
1. FC Kaiserslautern
15
9
26
7
Hertha BSC
14
7
26
8
Karlsruher SC
15
-4
21
9
VfL Bochum
15
1
19
10
SC Preußen 06 Münster
15
-3
19
11
1. FC Nürnberg
14
-4
18
12
Arminia Bielefeld
15
3
17
13
Holstein Kiel
14
-3
15
14
Fortuna Düsseldorf
15
-12
14
15
SG Dynamo Dresden
15
-8
13
16
Eintracht Braunschweig
14
-11
13
17
SpVgg Greuther Fürth
14
-17
13
18
1. FC Magdeburg
14
-11
10