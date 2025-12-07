DE
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
13:30
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
Ab 13:30 Uhr
Vs
Holstein Kiel
Holstein Kiel

2. Bundesliga
Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
15
12
34
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
15
15
30
3
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
15
11
29
4
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
15
6
29
5
Hannover 96
Hannover 96
15
9
28
6
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
15
9
26
7
Hertha BSC
Hertha BSC
14
7
26
8
Karlsruher SC
Karlsruher SC
15
-4
21
9
VfL Bochum
VfL Bochum
15
1
19
10
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
15
-3
19
11
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
14
-4
18
12
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
15
3
17
13
Holstein Kiel
Holstein Kiel
14
-3
15
14
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
15
-12
14
15
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
15
-8
13
16
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
14
-11
13
17
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
14
-17
13
18
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
14
-11
10
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Eric-Dominic
Weisbach
Deutschland
Anstoss
Sonntag
07. Dezember 2025 um 13:30 Uhr
Stadion
Braunschweig, Deutschland
Eintracht-Stadion
Kapazität
23’325
