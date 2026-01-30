Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
19
12
39
2
SV Darmstadt 98
19
14
37
3
SC Paderborn 07
19
9
36
4
SV 07 Elversberg
19
15
35
5
Hannover 96
19
7
32
6
1. FC Kaiserslautern
19
10
31
7
Hertha BSC
19
5
30
8
Karlsruher SC
19
-6
26
9
1. FC Nürnberg
19
-5
25
10
Holstein Kiel
19
0
24
11
VfL Bochum
19
1
23
12
Eintracht Braunschweig
19
-12
21
13
Arminia Bielefeld
19
2
20
14
1. FC Magdeburg
19
-6
20
15
SC Preußen 06 Münster
19
-7
20
16
Fortuna Düsseldorf
19
-12
20
17
SG Dynamo Dresden
19
-7
19
18
SpVgg Greuther Fürth
19
-20
16