Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
19
12
39
2
SV Darmstadt 98
19
14
37
3
SC Paderborn 07
19
9
36
4
SV 07 Elversberg
19
15
35
5
Hannover 96
20
8
35
6
1. FC Kaiserslautern
19
10
31
7
Hertha BSC
19
5
30
8
1. FC Nürnberg
20
-5
26
9
Karlsruher SC
19
-6
26
10
Holstein Kiel
19
0
24
11
VfL Bochum
19
1
23
12
SC Preußen 06 Münster
20
-7
21
13
Eintracht Braunschweig
19
-12
21
14
Arminia Bielefeld
19
2
20
15
1. FC Magdeburg
20
-7
20
16
Fortuna Düsseldorf
19
-12
20
17
SG Dynamo Dresden
19
-7
19
18
SpVgg Greuther Fürth
19
-20
16