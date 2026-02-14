DE
1. FC Kaiserslautern
13:00
SpVgg Greuther Fürth
1. FC Kaiserslautern
Ab 13:00 Uhr
Vs
SpVgg Greuther Fürth
2. Bundesliga
1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
21
18
41
2
Schalke 04
Schalke 04
21
10
40
3
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
21
9
39
4
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
21
14
38
5
Hannover 96
Hannover 96
21
10
38
6
Hertha BSC
Hertha BSC
21
8
34
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
21
4
31
8
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
22
-2
29
9
VfL Bochum
VfL Bochum
21
3
27
10
Karlsruher SC
Karlsruher SC
22
-11
27
11
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
22
-11
25
12
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
21
3
24
13
Holstein Kiel
Holstein Kiel
21
-3
24
14
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
21
-12
24
15
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
21
-6
23
16
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
22
-7
23
17
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
21
-7
21
18
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
21
-20
19
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Tobias
Reichel
Deutschland
Anstoss
Samstag
14. Februar 2026 um 13:00 Uhr
Stadion
Kaiserslautern, Deutschland
Fritz-Walter-Stadion
Kapazität
49’780
