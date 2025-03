Schweiz - Luxemburg (25.03.2025)

14:17 Uhr

Enea Jorgji leitet die Partie

Enea Jorgji (40) erlebt am Dienstagabend eine Premiere. Zum ersten Mal wird der Albaner ein Spiel der Nati pfeifen. Mit dem Schweizer Team hat der Fifa-Schiedsrichter dagegen schon Erfahrungen gemacht – zuletzt leitete er im vergangenen November das Conference-League-Spiel zwischen Lugano und Gent (2:0). Im Gegensatz zur Partie am vergangenen Freitag gegen Nordirland wird in St. Gallen ein VAR im Einsatz sein.