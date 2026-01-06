Die Grasshoppers verstärken für den Abstiegskampf die Defensive. Vom bosnischen Erstligisten HSK Posusje wechselt der 20-jährige Luka Mikulic zu den Hoppers.

GC liegt zur Winterpause auf dem zweitletzten Platz und will in der Rückrunde vom Barrageplatz wegkommen. Bei diesem Unterfangen soll Luka Mikulić helfen. Wie der Rekordmeister am Dienstag mitteilt, wechselt der Innenverteidiger per sofort vom bosnischen Erstligisten HŠK Posušje zu den Zürchern. Der 20-jährige unterzeichnet einen Vertrag bis 2030 und wird mit der Rückennummer 4 auflaufen.

Mikulic war bei seiner ersten Profistation in Posušje Stammkraft und Captain. In der Hinrunde stand er in sämtliche Spielen in der Startformation. Sportchef Alain Sutter freut sich über die Verpflichtung des bosnischen U21-Nationalspielers: «Luka ist ein junger Spieler mit viel Talent und klarem Potenzial. Mit einem weiteren Linksfuss in der Innenverteidigung schaffen wir mehr Tiefe und damit Flexibilität auf dieser Position.»

Neben den Hoppers sollen auch andere Teams an Mikulić interessiert gewesen sein. Vor allem in der holländischen Eredivisie soll man das Abwehr-Juwel auf dem Zettel gehabt haben.

