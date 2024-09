Nach Mega-Bock der Abwehr Lehmann trifft im ersten Liga-Spiel für Juventus

Der Start für Alisha Lehmann in Italien ist geglückt. Gegen US Sassuolo Calcio gewinnt Juventus Turin gleich mit 6:3. Lehmann profitiert in der 85. Minute von einem Mega-Bock der Abwehr und tritt gleich in ihrem ersten Liga-Spiel.