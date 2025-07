Zwei Final-Tickets zu gewinnen

Der Final in Basel ist bereits ausverkauft. Die letzten beiden Tickets kann man im Blick-Torwandschiessen gewinnen. In der kommenden halben Stunde dürfen alle die wollen drei Mal auf die Torwand schiessen. Wer am meisten Punkte erzielt hat, gewinnt die beiden Final-Tickets. Na dann, viel Erfolg!