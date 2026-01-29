DE
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
21:00
FC Utrecht
FC Utrecht
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
Ab 21:00 Uhr
Vs
FC Utrecht
FC Utrecht
UEFA Europa League
Celtic Glasgow - FC Utrecht

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
7
11
18
2
Aston Villa
Aston Villa
7
7
18
3
SC Freiburg
SC Freiburg
7
7
17
4
FC Midtjylland
FC Midtjylland
7
8
16
5
SC Braga
SC Braga
7
6
16
6
AS Rom
AS Rom
7
7
15
7
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
7
5
15
8
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
7
5
14
9
FC Porto
FC Porto
7
4
14
10
KRC Genk
KRC Genk
7
3
13
11
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
7
1
13
12
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
7
5
12
13
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
7
5
12
14
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
7
4
12
15
Bologna FC
Bologna FC
7
4
12
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
7
4
11
17
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
7
4
11
18
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
7
3
11
19
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
7
2
11
20
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
7
-2
10
21
OSC Lille
OSC Lille
7
2
9
22
SK Brann
SK Brann
7
-1
9
23
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
-5
9
24
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
7
-4
8
25
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
7
-4
7
26
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
7
-3
6
27
FC Basel
FC Basel
7
-3
6
28
FC Salzburg
FC Salzburg
7
-4
6
29
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
7
-7
6
30
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
7
-8
6
31
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
7
-7
4
31
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
7
-7
4
33
OGC Nizza
OGC Nizza
7
-7
3
34
FC Utrecht
FC Utrecht
7
-8
1
35
Malmö FF
Malmö FF
7
-10
1
36
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
7
-17
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Mohammad
Al-Emara
Finnland
Anstoss
Donnerstag
29. Januar 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Glasgow, Schottland
Celtic Park
Kapazität
60’411
