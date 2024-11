1/5 Lugano steht durch den Sieg gegen Gent sicher in den Playoffs. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Amir Saipi – Note 5

Clean Sheet in Europa. Hält den Laden dicht, indem er mehrmals rettet. Dass es der Abend der Tessiner ist, zeigt sich in der 68. Minute. Als Saipis völlig ungezwungener Fehler unbestraft bleibt.

Mattia Zanotti – Note 4

Ist gegen Gent vor allem defensiv gefordert und kann deshalb seine Offensivqualitäten nicht wirklich in Szene setzen. Ist aber darauf angewiesen, dass seine Kollegen ihm hinten aushelfen.

Antonios Papadopoulos – Note 6

Was für ein Kämpfer! Eindrücklich, wie er die Defensive leitet. Seine Befehle sind lautstark und bis unters Stadiondach zu hören. Ein Chef, der diese Bezeichnung so was von verdient.

Ayman El Wafi – Note 4

Nicht so stilsicher wie der Mann neben ihm. Aber auch er trägt massgeblich dazu bei, dass hinten die Null steht.

Milton Valenzuela – Note 4

Wie Zanotti ist der Argentinier vor allem hinten gefragt. Schaut nicht immer sauber aus. Am Ende muss auch er sich bei den Teamkollegen bedanken, die seine Fehler ausbügeln.

Anto Grgic – Note 4

Nicht so stark wie gegen den FCZ am Wochenende. Und das am Tag seines Geburtstags. Der Kunstrasen scheint ihm nicht zu liegen.

Mohamed Mahmoud – Note 4

Erledigt viel Drecksarbeit. Kämpft viel und erobert zahlreiche Bälle. Ein Spiel, das von grossem Altruismus zeugt.

Renato Steffen – Note 4

Gegen die Belgier zeigt er, dass er auch defensiv kann. Rennt den Gegnern bis zum Schluss nach. Vorne kann er aber für einmal kaum Akzente setzen.

Uran Bislimi – Note 6

Lugano wird nur sporadisch gefährlich. Wenn, dann hat aber Bislimi seine Füsse im Spiel. Grossartiges Spiel. Und er bereitet dann auch noch das entscheidende 2:0 vor.

Hicham Mahou – Note 5

Bringt Lugano früh in Führung. Danach immer im Spiel drin, sodass man das Gefühl hat, dass er zu jedem Zeitpunkt etwas anrichten kann.

Shkelqim Vladi – Note 5

Einer seiner besseren Auftritte im Lugano-Dress. Arbeitet viel nach hinten und zeigt ein intelligentes Spiel. Zudem bereitet er den ersten Treffer des Abends gekonnt vor.

Kacper Przybylko – keine Note

Kommt in der 63. für Vladi. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Ousmane Doumbia – keine Note

Kommt in der 71. für Mahmoud. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Yanis Cimignani – keine Note

Kommt in der 71. für Mahou. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Daniel Dos Santos – keine Note

Kommt in der 90. für Bislimi. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Lukas Mai – keine Note

Kommt in der 90. für Steffen. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.