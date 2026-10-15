Grgic setzt Penalty perfekt in den Winkel

Europa League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayer Leverkusen
2
6
6
2
AC Omonia Nicosia
2
4
6
3
Olympique Lyon
2
2
6
4
FC Sunderland
2
2
6
5
Sparta Prag
2
3
4
6
Union Saint-Gilloise
2
3
4
7
Besiktas JK
0:0
2
3
4
8
Ferencvaros Budapest
0:0
2
2
4
9
SL Benfica
0:0
2
2
4
10
OFI Kreta
0:0
2
2
4
11
AFC Bournemouth
0:0
2
1
4
12
Olympiakos Piräus
0:0
2
1
4
13
Juventus Turin
1
5
3
14
Crystal Palace
2
3
3
15
AC Mailand
2
2
3
16
SCU Torreense
2
0
3
17
AZ Alkmaar
2
0
3
18
FC Salzburg
2
-3
3
19
SK Sturm Graz
0:0
2
0
2
19
FC Stade Rennes
0:0
2
0
2
21
GNK Dinamo Zagreb
1
0
1
22
Lilleström SK
2
-1
1
22
Real Sociedad
2
-1
1
24
Hapoel Beer Sheva FC
2
-1
1
24
Jagiellonia Bialystok
0:0
2
-1
1
26
Levski Sofia
0:0
2
-1
1
27
Celtic Glasgow
0:0
2
-2
1
28
TSG Hoffenheim
0:0
2
-2
1
29
Olympique Marseille
0:0
2
-3
1
30
FC Ararat Armenia
0:0
2
-3
1
31
FC Viktoria Pilsen
0:0
2
-3
1
32
NEC Nijmegen
0:0
2
-5
1
33
RSC Anderlecht
1
-1
0
34
RC Celta de Vigo
1
-1
0
35
NK Celje
2
-5
0
36
KKS Lech Posen
2
-8
0
Playoffs
Qualifikationsspiele