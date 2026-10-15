Spiel in sechs Minuten gedreht Grgic setzt Penalty perfekt in den Winkel

Anto Grgic lässt die Lugano-Fans in der 90. Minute endgültig ausflippen. Souverän verwandelt er den Penalty zum 3:2-Heimsieg. Die Tessiner drehen die Partie innerhalb von nur sechs Minuten.