DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Schweizer Cup
St. Gallen präsentiert Trikot von nächster Saison
Während Cup-Feier
St. Gallen präsentiert neues Trikot von nächstem Jahr
Während der Cup-Feier kommt plötzlich ein Trikot auf die Bühne: Es ist die neue dritte Ausgabe von der nächsten Saison.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Teilen
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen