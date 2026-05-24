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Während Cup-Feier
St. Gallen präsentiert neues Trikot von nächstem Jahr

Während der Cup-Feier kommt plötzlich ein Trikot auf die Bühne: Es ist die neue dritte Ausgabe von der nächsten Saison.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Aktualisiert: vor 34 Minuten
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