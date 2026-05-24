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St. Galler feiern Cup-Titel im grünen Broderbrunnen

St. Galler Fans feiern den Cup-Titel im grün gefärbten Broderbrunnen.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Aktualisiert: vor 21 Minuten
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