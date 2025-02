Auch die Madrilenen kommen mit viel Selbstvertrauen in dieses Halbfinale. Die Rojiblancos sind seit acht Partien ungeschlagen. Sie sind in dieser Saison auch auswärts gefährlich und ein sehr ernst zu nehmender Gegner für die Katalanen. Mit dem heutigen Aufeinandertreffen beginnt für Atléti ein schwerer Monat, in dem sie fünf Mal entweder auf Real Madrid (Champions League) oder Barca treffen (Pokal & Liga). Ein gutes Ergebnis im heutigen Spiel könnte den Madrilenen Rückenwind für diesen Zeitraum verleihen.