Saipi über das 3:0 gegen HJK Helsinki «Wir waren über 90 Minuten voll konzentriert»

Am Donnerstagabend ging auch das Europa-Abenteuer für den FC Lugano los. In der Stockhorn Arena in Thun gab es dabei einen souveränen Auftaktsieg gegen den finnischen Meister HJK Helsinki. Lugano-Goalie Amir Saipi ist zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.