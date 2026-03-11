DE
Tottenham-Kinsky mit traurigem Debüt – Reif poltert gegen Tudor
In der 17. Minute
Nach diesem Bock wird Kinsky ausgewechselt
Für Antonin Kinsky soll das Spiel gegen Atlético Madrid zur grossen Chance werden. Stattdessen erlebt der 22-jährige Goalie von Tottenham einen Horrorabend.
Publiziert: vor 5 Minuten
