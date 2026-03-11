DE
In der 17. Minute
Nach diesem Bock wird Kinsky ausgewechselt

Für Antonin Kinsky soll das Spiel gegen Atlético Madrid zur grossen Chance werden. Stattdessen erlebt der 22-jährige Goalie von Tottenham einen Horrorabend.
Publiziert: vor 5 Minuten
