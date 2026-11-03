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BVB vor kniffliger Aufgabe
Diese Champions-League-Partie gibts diese Woche im Free-TV

«The Chaaaampiooons!» hallt es am Dienstag und Mittwoch wieder durch die Stadien in ganz Europa. Ein Duell des 4. Spieltags sehen Fans im Schweizer Free-TV – und können sich dabei auf ein attraktives Spiel freuen.
Publiziert: vor 1 Minute
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Borussia Dortmund bekommts zu Hause mit Real Betis zu tun.
Foto: imago/Kirchner-Media

Darum gehts

  • SRF zeigt BVB gegen Real Betis am Mittwoch um 21 Uhr live
  • Real Betis mit vier anderen Teams bislang makellos
  • BVB kämpft um Anschluss an Top-8
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Fünf Teams stehen nach drei Runden der Ligaphase mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze: PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid und Real Betis. Letztere reiten in dieser Saison auch in der heimischen Liga auf einer Erfolgswelle und belegen hinter den «Big Three» des spanischen Fussballs aktuell Rang 4.

Am Mittwochabend reist das ehemalige Team von Ricardo Rodriguez in den Ruhrpott, wo es sich um 21 Uhr der berühmt-berüchtigten gelben Wand des BVB stellt. Die Dortmunder besiegten in der laufenden Champions-League-Kampagne Villarreal (3:2) und Sabah FK (2:1), unterlagen aber Vorjahres-Sensation Bodö/Glimt mit 0:1.

BVB-Betis live im Schweizer Free-TV

Wer sich das Duell live ansehen möchte, wird diese Woche auf SRF fündig. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt eine Mittwochspartie pro Spieltag live und verlangt dafür kein Abo oder Login. Sowohl im Free-TV auf SRF 2 als auch online im Stream ist das Spiel in ganzer Länge gratis zu sehen.

Anpfiff im Signal Iduna Park ist um 21.00 Uhr. Während Betis Sevilla seine makellose Bilanz verlängern möchte, kämpft der BVB um einen Platz unter den besten acht Mannschaften, der am Ende der Ligaphase (27. Januar 2027) zur direkten Teilnahme an den Achtelfinals berechtigt. Die Mannschaften auf den Rängen 9 bis 24 müssen in die Playoffs.

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Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
9
9
2
Aston Villa
Aston Villa
3
9
9
3
Liverpool FC
Liverpool FC
3
5
9
4
Real Madrid
Real Madrid
3
5
9
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
3
3
9
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
3
5
7
7
Arsenal FC
Arsenal FC
3
4
7
8
FC Barcelona
FC Barcelona
3
5
6
9
Como 1907
Como 1907
3
5
6
10
Manchester City
Manchester City
3
4
6
11
FC Brügge
FC Brügge
3
3
6
12
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
3
3
6
13
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
1
6
14
Bayern München
Bayern München
3
5
5
15
AS Rom
AS Rom
3
3
4
16
Atletico Madrid
Atletico Madrid
3
1
4
17
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
3
1
4
18
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
3
0
4
19
Villarreal CF
Villarreal CF
3
0
3
20
Inter Mailand
Inter Mailand
3
-1
3
20
Manchester United
Manchester United
3
-1
3
22
SSC Neapel
SSC Neapel
3
-2
3
23
Galatasaray SK
Galatasaray SK
3
-3
3
24
LASK Linz
LASK Linz
3
-3
3
25
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
3
-3
3
26
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
3
-4
3
27
RC Lens
RC Lens
3
-4
3
28
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
3
-5
3
29
AEK Athen
AEK Athen
3
-5
3
29
RB Leipzig
RB Leipzig
3
-5
3
31
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
3
-6
2
32
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
3
-3
1
33
Viking FK
Viking FK
3
-4
1
34
FC Porto
FC Porto
3
-4
0
35
OSC Lille
OSC Lille
3
-6
0
36
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
3
-12
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
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