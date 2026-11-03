Darum gehts
- SRF zeigt BVB gegen Real Betis am Mittwoch um 21 Uhr live
- Real Betis mit vier anderen Teams bislang makellos
- BVB kämpft um Anschluss an Top-8
Fünf Teams stehen nach drei Runden der Ligaphase mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze: PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid und Real Betis. Letztere reiten in dieser Saison auch in der heimischen Liga auf einer Erfolgswelle und belegen hinter den «Big Three» des spanischen Fussballs aktuell Rang 4.
Am Mittwochabend reist das ehemalige Team von Ricardo Rodriguez in den Ruhrpott, wo es sich um 21 Uhr der berühmt-berüchtigten gelben Wand des BVB stellt. Die Dortmunder besiegten in der laufenden Champions-League-Kampagne Villarreal (3:2) und Sabah FK (2:1), unterlagen aber Vorjahres-Sensation Bodö/Glimt mit 0:1.
BVB-Betis live im Schweizer Free-TV
Wer sich das Duell live ansehen möchte, wird diese Woche auf SRF fündig. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt eine Mittwochspartie pro Spieltag live und verlangt dafür kein Abo oder Login. Sowohl im Free-TV auf SRF 2 als auch online im Stream ist das Spiel in ganzer Länge gratis zu sehen.
Anpfiff im Signal Iduna Park ist um 21.00 Uhr. Während Betis Sevilla seine makellose Bilanz verlängern möchte, kämpft der BVB um einen Platz unter den besten acht Mannschaften, der am Ende der Ligaphase (27. Januar 2027) zur direkten Teilnahme an den Achtelfinals berechtigt. Die Mannschaften auf den Rängen 9 bis 24 müssen in die Playoffs.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
3
9
9
2
Aston Villa
3
9
9
3
Liverpool FC
3
5
9
4
Real Madrid
3
5
9
5
Real Betis Balompie
3
3
9
6
VfB Stuttgart
3
5
7
7
Arsenal FC
3
4
7
8
FC Barcelona
3
5
6
9
Como 1907
3
5
6
10
Manchester City
3
4
6
11
FC Brügge
3
3
6
12
Sporting Lissabon
3
3
6
13
Borussia Dortmund
3
1
6
14
Bayern München
3
5
5
15
AS Rom
3
3
4
16
Atletico Madrid
3
1
4
17
FC Shakhtar Donetsk
3
1
4
18
PSV Eindhoven
3
0
4
19
Villarreal CF
3
0
3
20
Inter Mailand
3
-1
3
20
Manchester United
3
-1
3
22
SSC Neapel
3
-2
3
23
Galatasaray SK
3
-3
3
24
LASK Linz
3
-3
3
25
Sabah FC Masazir
3
-3
3
26
Feyenoord Rotterdam
3
-4
3
27
RC Lens
3
-4
3
28
Bodö/Glimt
3
-5
3
29
AEK Athen
3
-5
3
29
RB Leipzig
3
-5
3
31
Fenerbahce Istanbul
3
-6
2
32
SK Slavia Prag
3
-3
1
33
Viking FK
3
-4
1
34
FC Porto
3
-4
0
35
OSC Lille
3
-6
0
36
SK Slovan Bratislava
3
-12
0