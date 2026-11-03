«The Chaaaampiooons!» hallt es am Dienstag und Mittwoch wieder durch die Stadien in ganz Europa. Ein Duell des 4. Spieltags sehen Fans im Schweizer Free-TV – und können sich dabei auf ein attraktives Spiel freuen.

Darum gehts SRF zeigt BVB gegen Real Betis am Mittwoch um 21 Uhr live

Real Betis mit vier anderen Teams bislang makellos

BVB kämpft um Anschluss an Top-8

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Fünf Teams stehen nach drei Runden der Ligaphase mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze: PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid und Real Betis. Letztere reiten in dieser Saison auch in der heimischen Liga auf einer Erfolgswelle und belegen hinter den «Big Three» des spanischen Fussballs aktuell Rang 4.

Am Mittwochabend reist das ehemalige Team von Ricardo Rodriguez in den Ruhrpott, wo es sich um 21 Uhr der berühmt-berüchtigten gelben Wand des BVB stellt. Die Dortmunder besiegten in der laufenden Champions-League-Kampagne Villarreal (3:2) und Sabah FK (2:1), unterlagen aber Vorjahres-Sensation Bodö/Glimt mit 0:1.

BVB-Betis live im Schweizer Free-TV

Wer sich das Duell live ansehen möchte, wird diese Woche auf SRF fündig. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt eine Mittwochspartie pro Spieltag live und verlangt dafür kein Abo oder Login. Sowohl im Free-TV auf SRF 2 als auch online im Stream ist das Spiel in ganzer Länge gratis zu sehen.

Anpfiff im Signal Iduna Park ist um 21.00 Uhr. Während Betis Sevilla seine makellose Bilanz verlängern möchte, kämpft der BVB um einen Platz unter den besten acht Mannschaften, der am Ende der Ligaphase (27. Januar 2027) zur direkten Teilnahme an den Achtelfinals berechtigt. Die Mannschaften auf den Rängen 9 bis 24 müssen in die Playoffs.

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