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Fussball, Eishockey und mehr
Diese Sportevents laufen diese Woche im TV

Bei immer mehr Sportübertragungen kommt man um ein kostenpflichtiges Abo nicht mehr herum. Doch es gibt sie noch, die frei empfangbaren Veranstaltungen. Blick liefert die Übersicht für diese Woche.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Ein letzter Tanz auf der Tour: Stan Wawrinka nimmt in Basel Abschied vom Profi-Tennis.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts

  • Wawrinka-Dernière in Basel live im TV
  • Fussball aus fünf Wettbewerben ohne Abo
  • National League und mögliche F1-Entscheidung im Free-TV
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Am Wochenende wurde nach langen Monaten des Wartens endlich die neue Ski-Saison eröffnet. Doch Fans müssen sich bereits wieder für mehrere Wochen gedulden, denn der nächste Weltcuptermin ist erst Mitte November. Wer auch ohne Odermatt, Meillard und Rast vor dem TV Spitzensport geniesst, kommt diese Woche voll auf seine Kosten.

Fussball im TV

Magische Europacup-Nächte gibts diese Woche keine. Und trotzdem steht etlichen Mannschaften eine englische Woche bevor. Möglich machens Cup-Wettbewerbe wie der DFB-Pokal, der zu Teilen auch im Free-TV läuft. Mit Bayern und Dortmund sind dabei auch zwei Top-Teams zu sehen. Am Samstagabend läuft zudem wie gewohnt Fussballaction auf heimischem Rasen. Luzern und Sion stehen sich in der Thermoplan Arena gegenüber.

DatumEventStartzeitSender
Dienstag, 27. OktoberDFB-Pokal: Hamburger SV – Eintracht Frankfurt17.30 UhrRTL
Dienstag, 27. OktoberDFB-Pokal: Borussia Dortmund – SV Werder Bremen20.15 UhrZDF
Mittwoch, 28. OktoberChampions League Frauen: Servette Chênois – Leuven18.35 Uhrsrf.ch
Mittwoch, 28. OktoberChampions League Frauen: FC Bayern München – Real Madrid18.45 UhrZDF
Mittwoch, 28. OktoberChampions League Frauen: VfL Wolfsburg – Feyenoord Rotterdam18.45 UhrDF1
Mittwoch, 28. OktoberDFB-Pokal: FC Bayern München – 1. FC Magdeburg20:15 UhrARD
Freitag, 30. OktoberDieci Challenge League: Neuchâtel Xamax – FC Aarau20 Uhrblue Zoom
Samstag, 31. OktoberBrack Super League: FC Luzern – FC Sion20.10 UhrSRF 2
Samstag, 31. Oktober2. Bundesliga: Karlsruher SC – 1. FC Heidenheim20.15 UhrNitro
Sonntag, 1. NovemberAuslosung DFB-Achtelfinals19.15 UhrARD

Eishockey im TV

Wer lieber schnelles Gleiten über glatte Eisflächen sieht, hat diese Woche gleich vier Termine in der Agenda anzustreichen. Am Dienstag und Donnerstag zeigt 3+ Adrenalin Partien aus der National League. Dazwischen kämpft die Frauen-Nati an der Euro Hockey Tour um Siege. Und am Wochenende steigt auf Teleticino das Derby zwischen Ambri und Lugano.

DatumEventStartzeitSender
Dienstag, 27. OktoberNational League: HC Fribourg – HC Davos19.45 Uhr3+ Adrenalin
Mittwoch, 28. OktoberEuro Hockey Tour Frauen: Finnland-Schweiz13.50 UhrSRF 2
Donnerstag, 29. OktoberNational League: HC Lugano – Lausanne HC20 Uhr3+ Adrenalin
Samstag, 31. OktoberNational League: HCAP – HC Lugano19.45 UhrTeleticino

Tennis im TV

An den Swiss Indoors in Basel steht das Turnier ganz im Zeichen von Stan Wawrinka. Der Romand gibt auf heimischem Grund seine Dernière und hatte schon im Vorfeld mit den Emotionen zu kämpfen. Wer «Stan the Man» noch einmal in Action sehen möchte, sollte am Dienstag besser keine Pläne haben. Falls die Wahl dennoch aufs 500er-Turnier in Wien fällt, wird man bei Servus TV fündig.

DatumEventStartzeitSender
Montag, 26. OktoberSwiss Indoors12 Uhrsrf.ch, ab 18.10 Uhr SRF 2
Montag, 26. OktoberErste Bank Open Wien13.20 UhrServus TV
Dienstag, 27. OktoberSwiss Indoors12 Uhrsrf.ch, ab 17.50 Uhr SRF 2
Dienstag, 27. OktoberErste Bank Open Wien13.20 UhrServus TV
Mittwoch, 28. OktoberSwiss Indoors12 Uhrsrf.ch, ab 17.50 Uhr SRF 2
Mittwoch, 28. OktoberErste Bank Open Wien13.20 UhrServus TV
Donnerstag, 29. OktoberSwiss Indoors12 Uhrsrf.ch, ab 17.50 Uhr SRF 2
Donnerstag, 29. OktoberErste Bank Open Wien13.20 UhrServus TV
Freitag, 30. OktoberSwiss Indoors12 Uhrsrf.ch, ab 17.50 Uhr SRF 2
Freitag, 30. OktoberErste Bank Open Wien13.20 UhrServus TV
Samstag, 31. OktoberSwiss Indoors13 Uhrsrf.ch, ab 14.50 Uhr SRF 2
Samstag, 31. OktoberErste Bank Open Wien14.45 UhrServus TV
Sonntag, 1. NovemberSwiss Indoors13 Uhrsrf.ch, ab 14.45 Uhr SRF 2
Sonntag, 1. NovemberErste Bank Open Wien13.45 UhrServus TV

Formel 1 im TV

Letzten Sonntag reichte es noch nicht zur Krönung, dieses Wochenende könnte es nun klappen. Kimi Antonelli steht kurz vor seinem erstmaligen Weltmeistertitel und hält nun alle Trümpfe in der eigenen Hand. Ob er in Mexiko zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten wird, zeigt sich am Sonntag ab 20.20 Uhr auf SRF 2.

DatumEventStartzeitSender
Samstag, 31. OktoberQualifying GP Mexiko21.55 UhrSRF 2
Sonntag, 1. NovemberGP Mexiko20.20 UhrSRF 2
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