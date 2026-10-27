Bei immer mehr Sportübertragungen kommt man um ein kostenpflichtiges Abo nicht mehr herum. Doch es gibt sie noch, die frei empfangbaren Veranstaltungen. Blick liefert die Übersicht für diese Woche.

Darum gehts Wawrinka-Dernière in Basel live im TV

Fussball aus fünf Wettbewerben ohne Abo

National League und mögliche F1-Entscheidung im Free-TV

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Am Wochenende wurde nach langen Monaten des Wartens endlich die neue Ski-Saison eröffnet. Doch Fans müssen sich bereits wieder für mehrere Wochen gedulden, denn der nächste Weltcuptermin ist erst Mitte November. Wer auch ohne Odermatt, Meillard und Rast vor dem TV Spitzensport geniesst, kommt diese Woche voll auf seine Kosten.

Fussball im TV

Magische Europacup-Nächte gibts diese Woche keine. Und trotzdem steht etlichen Mannschaften eine englische Woche bevor. Möglich machens Cup-Wettbewerbe wie der DFB-Pokal, der zu Teilen auch im Free-TV läuft. Mit Bayern und Dortmund sind dabei auch zwei Top-Teams zu sehen. Am Samstagabend läuft zudem wie gewohnt Fussballaction auf heimischem Rasen. Luzern und Sion stehen sich in der Thermoplan Arena gegenüber.

Datum Event Startzeit Sender Dienstag, 27. Oktober DFB-Pokal: Hamburger SV – Eintracht Frankfurt 17.30 Uhr RTL Dienstag, 27. Oktober DFB-Pokal: Borussia Dortmund – SV Werder Bremen 20.15 Uhr ZDF Mittwoch, 28. Oktober Champions League Frauen: Servette Chênois – Leuven 18.35 Uhr srf.ch Mittwoch, 28. Oktober Champions League Frauen: FC Bayern München – Real Madrid 18.45 Uhr ZDF Mittwoch, 28. Oktober Champions League Frauen: VfL Wolfsburg – Feyenoord Rotterdam 18.45 Uhr DF1 Mittwoch, 28. Oktober DFB-Pokal: FC Bayern München – 1. FC Magdeburg 20:15 Uhr ARD Freitag, 30. Oktober Dieci Challenge League: Neuchâtel Xamax – FC Aarau 20 Uhr blue Zoom Samstag, 31. Oktober Brack Super League: FC Luzern – FC Sion 20.10 Uhr SRF 2 Samstag, 31. Oktober 2. Bundesliga: Karlsruher SC – 1. FC Heidenheim 20.15 Uhr Nitro Sonntag, 1. November Auslosung DFB-Achtelfinals 19.15 Uhr ARD

Eishockey im TV

Wer lieber schnelles Gleiten über glatte Eisflächen sieht, hat diese Woche gleich vier Termine in der Agenda anzustreichen. Am Dienstag und Donnerstag zeigt 3+ Adrenalin Partien aus der National League. Dazwischen kämpft die Frauen-Nati an der Euro Hockey Tour um Siege. Und am Wochenende steigt auf Teleticino das Derby zwischen Ambri und Lugano.

Datum Event Startzeit Sender Dienstag, 27. Oktober National League: HC Fribourg – HC Davos 19.45 Uhr 3+ Adrenalin Mittwoch, 28. Oktober Euro Hockey Tour Frauen: Finnland-Schweiz 13.50 Uhr SRF 2 Donnerstag, 29. Oktober National League: HC Lugano – Lausanne HC 20 Uhr 3+ Adrenalin Samstag, 31. Oktober National League: HCAP – HC Lugano 19.45 Uhr Teleticino

Tennis im TV

An den Swiss Indoors in Basel steht das Turnier ganz im Zeichen von Stan Wawrinka. Der Romand gibt auf heimischem Grund seine Dernière und hatte schon im Vorfeld mit den Emotionen zu kämpfen. Wer «Stan the Man» noch einmal in Action sehen möchte, sollte am Dienstag besser keine Pläne haben. Falls die Wahl dennoch aufs 500er-Turnier in Wien fällt, wird man bei Servus TV fündig.

Datum Event Startzeit Sender Montag, 26. Oktober Swiss Indoors 12 Uhr srf.ch, ab 18.10 Uhr SRF 2 Montag, 26. Oktober Erste Bank Open Wien 13.20 Uhr Servus TV Dienstag, 27. Oktober Swiss Indoors 12 Uhr srf.ch, ab 17.50 Uhr SRF 2 Dienstag, 27. Oktober Erste Bank Open Wien 13.20 Uhr Servus TV Mittwoch, 28. Oktober Swiss Indoors 12 Uhr srf.ch, ab 17.50 Uhr SRF 2 Mittwoch, 28. Oktober Erste Bank Open Wien 13.20 Uhr Servus TV Donnerstag, 29. Oktober Swiss Indoors 12 Uhr srf.ch, ab 17.50 Uhr SRF 2 Donnerstag, 29. Oktober Erste Bank Open Wien 13.20 Uhr Servus TV Freitag, 30. Oktober Swiss Indoors 12 Uhr srf.ch, ab 17.50 Uhr SRF 2 Freitag, 30. Oktober Erste Bank Open Wien 13.20 Uhr Servus TV Samstag, 31. Oktober Swiss Indoors 13 Uhr srf.ch, ab 14.50 Uhr SRF 2 Samstag, 31. Oktober Erste Bank Open Wien 14.45 Uhr Servus TV Sonntag, 1. November Swiss Indoors 13 Uhr srf.ch, ab 14.45 Uhr SRF 2 Sonntag, 1. November Erste Bank Open Wien 13.45 Uhr Servus TV

Formel 1 im TV

Letzten Sonntag reichte es noch nicht zur Krönung, dieses Wochenende könnte es nun klappen. Kimi Antonelli steht kurz vor seinem erstmaligen Weltmeistertitel und hält nun alle Trümpfe in der eigenen Hand. Ob er in Mexiko zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten wird, zeigt sich am Sonntag ab 20.20 Uhr auf SRF 2.