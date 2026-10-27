Darum gehts
- Wawrinka-Dernière in Basel live im TV
- Fussball aus fünf Wettbewerben ohne Abo
- National League und mögliche F1-Entscheidung im Free-TV
Am Wochenende wurde nach langen Monaten des Wartens endlich die neue Ski-Saison eröffnet. Doch Fans müssen sich bereits wieder für mehrere Wochen gedulden, denn der nächste Weltcuptermin ist erst Mitte November. Wer auch ohne Odermatt, Meillard und Rast vor dem TV Spitzensport geniesst, kommt diese Woche voll auf seine Kosten.
Fussball im TV
Magische Europacup-Nächte gibts diese Woche keine. Und trotzdem steht etlichen Mannschaften eine englische Woche bevor. Möglich machens Cup-Wettbewerbe wie der DFB-Pokal, der zu Teilen auch im Free-TV läuft. Mit Bayern und Dortmund sind dabei auch zwei Top-Teams zu sehen. Am Samstagabend läuft zudem wie gewohnt Fussballaction auf heimischem Rasen. Luzern und Sion stehen sich in der Thermoplan Arena gegenüber.
|Datum
|Event
|Startzeit
|Sender
|Dienstag, 27. Oktober
|DFB-Pokal: Hamburger SV – Eintracht Frankfurt
|17.30 Uhr
|RTL
|Dienstag, 27. Oktober
|DFB-Pokal: Borussia Dortmund – SV Werder Bremen
|20.15 Uhr
|ZDF
|Mittwoch, 28. Oktober
|Champions League Frauen: Servette Chênois – Leuven
|18.35 Uhr
|srf.ch
|Mittwoch, 28. Oktober
|Champions League Frauen: FC Bayern München – Real Madrid
|18.45 Uhr
|ZDF
|Mittwoch, 28. Oktober
|Champions League Frauen: VfL Wolfsburg – Feyenoord Rotterdam
|18.45 Uhr
|DF1
|Mittwoch, 28. Oktober
|DFB-Pokal: FC Bayern München – 1. FC Magdeburg
|20:15 Uhr
|ARD
|Freitag, 30. Oktober
|Dieci Challenge League: Neuchâtel Xamax – FC Aarau
|20 Uhr
|blue Zoom
|Samstag, 31. Oktober
|Brack Super League: FC Luzern – FC Sion
|20.10 Uhr
|SRF 2
|Samstag, 31. Oktober
|2. Bundesliga: Karlsruher SC – 1. FC Heidenheim
|20.15 Uhr
|Nitro
|Sonntag, 1. November
|Auslosung DFB-Achtelfinals
|19.15 Uhr
|ARD
Eishockey im TV
Wer lieber schnelles Gleiten über glatte Eisflächen sieht, hat diese Woche gleich vier Termine in der Agenda anzustreichen. Am Dienstag und Donnerstag zeigt 3+ Adrenalin Partien aus der National League. Dazwischen kämpft die Frauen-Nati an der Euro Hockey Tour um Siege. Und am Wochenende steigt auf Teleticino das Derby zwischen Ambri und Lugano.
|Datum
|Event
|Startzeit
|Sender
|Dienstag, 27. Oktober
|National League: HC Fribourg – HC Davos
|19.45 Uhr
|3+ Adrenalin
|Mittwoch, 28. Oktober
|Euro Hockey Tour Frauen: Finnland-Schweiz
|13.50 Uhr
|SRF 2
|Donnerstag, 29. Oktober
|National League: HC Lugano – Lausanne HC
|20 Uhr
|3+ Adrenalin
|Samstag, 31. Oktober
|National League: HCAP – HC Lugano
|19.45 Uhr
|Teleticino
Tennis im TV
An den Swiss Indoors in Basel steht das Turnier ganz im Zeichen von Stan Wawrinka. Der Romand gibt auf heimischem Grund seine Dernière und hatte schon im Vorfeld mit den Emotionen zu kämpfen. Wer «Stan the Man» noch einmal in Action sehen möchte, sollte am Dienstag besser keine Pläne haben. Falls die Wahl dennoch aufs 500er-Turnier in Wien fällt, wird man bei Servus TV fündig.
|Datum
|Event
|Startzeit
|Sender
|Montag, 26. Oktober
|Swiss Indoors
|12 Uhr
|srf.ch, ab 18.10 Uhr SRF 2
|Montag, 26. Oktober
|Erste Bank Open Wien
|13.20 Uhr
|Servus TV
|Dienstag, 27. Oktober
|Swiss Indoors
|12 Uhr
|srf.ch, ab 17.50 Uhr SRF 2
|Dienstag, 27. Oktober
|Erste Bank Open Wien
|13.20 Uhr
|Servus TV
|Mittwoch, 28. Oktober
|Swiss Indoors
|12 Uhr
|srf.ch, ab 17.50 Uhr SRF 2
|Mittwoch, 28. Oktober
|Erste Bank Open Wien
|13.20 Uhr
|Servus TV
|Donnerstag, 29. Oktober
|Swiss Indoors
|12 Uhr
|srf.ch, ab 17.50 Uhr SRF 2
|Donnerstag, 29. Oktober
|Erste Bank Open Wien
|13.20 Uhr
|Servus TV
|Freitag, 30. Oktober
|Swiss Indoors
|12 Uhr
|srf.ch, ab 17.50 Uhr SRF 2
|Freitag, 30. Oktober
|Erste Bank Open Wien
|13.20 Uhr
|Servus TV
|Samstag, 31. Oktober
|Swiss Indoors
|13 Uhr
|srf.ch, ab 14.50 Uhr SRF 2
|Samstag, 31. Oktober
|Erste Bank Open Wien
|14.45 Uhr
|Servus TV
|Sonntag, 1. November
|Swiss Indoors
|13 Uhr
|srf.ch, ab 14.45 Uhr SRF 2
|Sonntag, 1. November
|Erste Bank Open Wien
|13.45 Uhr
|Servus TV
Formel 1 im TV
Letzten Sonntag reichte es noch nicht zur Krönung, dieses Wochenende könnte es nun klappen. Kimi Antonelli steht kurz vor seinem erstmaligen Weltmeistertitel und hält nun alle Trümpfe in der eigenen Hand. Ob er in Mexiko zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten wird, zeigt sich am Sonntag ab 20.20 Uhr auf SRF 2.
|Datum
|Event
|Startzeit
|Sender
|Samstag, 31. Oktober
|Qualifying GP Mexiko
|21.55 Uhr
|SRF 2
|Sonntag, 1. November
|GP Mexiko
|20.20 Uhr
|SRF 2