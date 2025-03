Die neue Formel-1-Saison geht in China in die zweite Runde. Durch seinen Sieg in Melbourne reist Lando Norris als WM-Leader ins Reich der Mitte. Wo die anderen Fahrer stehen, siehst du stets hier.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die ersten 25 Punkte der Saison 2025 sicherte sich Lando Norris vor Wochenfrist in Australien, vor Max Verstappen und George Russell. Dadurch geht der Brite als WM-Führender nach Shanghai, wo der zweite von insgesamt 24 GP auf dem Programm steht (zum F1-Kalender 2025). Wer sich wo im Rennen um den Weltmeistertitel befindet, sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung, siehst du jederzeit in den Ranglisten unten.

Die aktuelle F1-Rangliste vor dem GP von China (Fahrer)

Rang Name Team Punkte 1 Lando Norris McLaren 25 2 Max Verstappen Red Bull 18 3 George Russell Mercedes 15 4 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 12 5 Alex Albon Williams 10 6 Lance Stroll Aston Martin 8 7 Nico Hülkenberg Kick Sauber 6 8 Charles Leclerc Ferrari 4 9 Oscar Piastri McLaren 2 10 Lewis Hamilton Ferrari 1 11 Pierre Gasly Alpine 0 12 Yuki Tsunoda Racing Bulls 0 13 Esteban Ocon Haas 0 14 Oliver Bearman Haas 0 15 Liam Lawson Red Bull 0 16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0 17 Fernando Alonso Aston Martin 0 18 Carlos Sainz Williams 0 19 Jack Doohan Alpine 0 20 Isack Hadjar Racing Bulls 0

Die aktuelle F1-Rangliste vor dem GP von China (Konstrukteure)

Rang Team Punkte 1 McLaren 27 2 Mercedes 27 3 Red Bull 18 4 Williams 10 5 Aston Martin 8 6 Kick Sauber 6 7 Ferrari 5 8 Alpine 0 9 Racing Bulls 0 10 Haas 0

Während der amtierende Konstrukteurs-Weltmeister McLaren gleich im ersten Rennen vor allem dank des Sieges von Lando Norris seine Ambitionen unterstrich, fuhr auch Mercedes 27 Zähler ein. Red Bull musste sich nach dem Ausscheiden von Liam Lawson beim GP von Australien mit Rang 3 und 18 Punkten begnügen. Für die grösste Enttäuschung sorgte Ferrari mit lediglich 5 Pünktchen. Durch die in China erreichte Sprint-Pole von Lewis Hamilton hat die Scuderia jedoch gute Karten, die Lücke zu den drei anderen Top-Teams bereits dieses Wochenende wieder zu schliessen.