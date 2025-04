Stösst Verstappen beim Bahrain-GP Norris vom Leaderthron?

Obwohl McLaren als Sieger aus dem Saisonstart ging und die Konstrukteurswertung souverän anführt, tobt an der Spitze der Fahrerrangliste ein enger Kampf. Nach dem Rennwochenende in Bahrain könnte der Leader erstmals in dieser Saison nicht mehr Lando Norris heissen.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle F1-Rangliste vor dem GP von Bahrain (Fahrer)

Rang Name Team Punkte 1 Lando Norris McLaren 62 2 Max Verstappen Red Bull 61 3 Oscar Piastri McLaren 49 4 George Russell Mercedes 45 5 Kimi Antonelli Mercedes 30 6 Charles Leclerc Ferrari 20 7 Alex Albon Williams 18 8 Lewis Hamilton Ferrari 15 9 Esteban Ocon Haas 10 10 Lance Stroll Aston Martin 10 11 Nico Hülkenberg Kick Sauber 6 12 Oliver Bearman Haas 5 13 Isack Hadjar Racing Bulls 4 14 Yuki Tsunoda Red Bull 3 15 Carlos Sainz Williams 1 16 Pierre Gasly Alpine 0 17 Fernando Alonso Aston Martin 0 18 Liam Lawson Racing Bulls 0 19 Jack Doohan Alpine 0 20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0

Noch führt McLaren sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung. In Bahrain droht den Papayas jedoch, die Führung in der Fahrerrangliste an Red Bull zu verlieren. Max Verstappen steht dank seines GP-Sieges in Japan vor Wochenfrist bei 61 Punkten und damit bloss einen Zähler hinter Lando Norris. Um WM-Leader zu bleiben, muss Norris in jedem Fall vor Verstappen landen. Andernfalls dürfte der Holländer genügend Punkte sammeln, um ihn zu überholen.

Die aktuelle F1-Rangliste vor dem GP von Bahrain (Konstrukteure)

Rang Team Punkte 1 McLaren 111 2 Mercedes 75 3 Red Bull 61 4 Ferrari 35 5 Williams 19 6 Haas 15 7 Aston Martin 10 8 Racing Bulls 7 9 Kick Sauber 6 10 Alpine 0

36 Punkte Vorsprung nimmt McLaren mit nach Bahrain, wo am Sonntag (13.04.) um 17:00 Uhr der vierte GP der laufenden Saison steigt (live auf Blick). In den bisherigen Rennen sammelten die Papayas als bislang einziges Team über 100 Zähler und führen die Wertung vor Mercedes und Red Bull an.

Letztere hoffen darauf, dass ihr zweiter Pilot endlich mit dem Punktesammeln beginnt. Weder Lawson in zwei GP und einem Sprint noch der beförderte Tsunoda (bislang ein GP) schafften den Sprung unter in die Top-10 beziehungsweise Top-8. Im ersten freien Training vom Bahrain-GP vom Freitag fuhr der Japaner die neuntschnellste Zeit – und landete damit hinter dem degradierten Lawson. Ob das im Rennen vom Sonntag zu WM-Punkten reicht, wird sich erst noch zeigen müssen.