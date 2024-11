Alle Infos zur Formel-1-Saison 2024

Von Sakhir bis Abu Dhabi – 24 Mal werden die F1-Boliden in der Saison 2024 über die Rennstrecken der Welt brettern. Hier erfährst du alles, was du dazu wissen musst.

Der Rennkalender 2024

Der Kalender umfasst 2024 insgesamt 24 Rennen. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es ein Rennen mehr. Die Formel 1 macht wieder Halt in China. Zudem finden wie schon letzte Saison sechs Sprintrennen statt. Diese sind für Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, São Paulo und Lusail vorgesehen.

Diese Wochenenden wurden angepasst. Sie starten nun mit einem einzigen Training, danach folgt der Shootout, mit dem die Startaufstellung für den Sprint ermittelt wird. Am Samstag findet erst der Sprint statt und danach die Quali für das Hauptrennen, welches weiterhin am Sonntag über die Bühne geht.

Datum Grand Prix Sieger/Startzeit (MEZ) 02.03. Bahrain, Sakhir Max Verstappen (Ho) 09.03. Saudi-Arabien, Jeddah Max Verstappen (Ho) 24.03. Australien, Melbourne Carlos Sainz Jr. (Sp) 07.04. Japan, Suzuka Max Verstappen (Ho) 21.04. China, Shanghai Max Verstappen (Ho) 05.05. Miami, Miami Lando Norris (Gb) 19.05. Emilia Romagna, Imola Max Verstappen (Ho) 26.05. Monaco, Monte Carlo Charles Leclerc (Mo) 09.06. Kanada, Montreal Max Verstappen (Ho) 23.06. Spanien, Barcelona Max Verstappen (Ho) 30.06. Österreich, Spielberg George Russell (Gb) 07.07. Grossbritannien, Silverstone Lewis Hamilton (Gb) 21.07. Ungarn, Hungaroring Oscar Piastri (Aus) 28.07. Belgien, Spa Lewis Hamilton (Gb) 25.08. Niederlande, Zandvoort Lando Norris (Gb) 01.09. Italien, Monza Charles Leclerc (Mo) 15.09. Aserbaidschan, Baku Oscar Piastri (Aus) 22.09. Singapur, Singapur Lando Norris (Gb) 20.10. USA, Austin Charles Leclerc (Mo) 27.10. Mexiko, Mexiko-Stadt Carlos Sainz Jr. (Sp) 03.11. Brasilien, São Paulo Max Verstappen (Ho) 24.11. Las Vegas, Las Vegas 07.00 Uhr 01.12. Katar, Lusail 19.00 Uhr 08.12. VAE, Abu Dhabi 14.00 Uhr

Die aktuelle Fahrerrangliste nach dem GP von Brasilien



Max Verstappen (Red Bull): 393 Punkte Lando Norris (McLaren): 331 Punkte Charles Leclerc (Ferrari): 307 Punkte Oscar Piastri (McLaren): 262 Punkte Carlos Sainz (Ferrari): 244 Punkte George Russell (Mercedes): 192 Punkte Lewis Hamilton (Mercedes): 190 Punkte Sergio Pérez (Red Bull): 151 Punkte Fernando Alonso (Aston Martin): 62 Punkte

Nico Hülkenberg (Haas): 31 Punkte Yuki Tsunoda (Racing Bulls): 28 Punkte Pierre Gasly (Alpine): 26 Punkte Lance Stroll (Aston Martin): 24 Punkte

Esteban Ocon (Alpine): 23 Punkte Kevin Magnussen (Haas): 14 Punkte Alexander Albon (Williams): 12 Punkte Daniel Ricciardo (Racing Bulls): 12 Punkte* Oliver Bearman (Ferrari/Haas): 7 Punkte** Franco Colapinto (Williams): 5 Punkte Liam Lawson (Racing Bulls): 4 Punkte Guanyu Zhou (Sauber): 0 Punkte Logan Sargeant (Williams): 0 Punkte*** Valtteri Bottas (Sauber): 0 Punkte

*Hinweis: Daniel Ricciardo musste sein Cockpit nach dem GP von Singapur räumen und Liam Lawson überlassen.

**Hinweis: Oliver Bearman ist Ersatzfahrer bei Ferrari und fuhr den GP von Saudi-Arabien, als sich Carlos Sainz von einer Blinddarm-OP erholte. Beim GP von Baku übernahm er das Haas-Cockpit des gesperrten Magnussen.

***Hinweis: Logan Sargeant verlor vor dem GP von Monza sein Cockpit an Franco Colapinto, der die aktuelle Saison für Williams zu Ende fahren wird.

Die aktuelle Konstrukteursrangliste nach dem GP von Brasilien



McLaren: 593 Punkte Ferrari: 557 Punkte Red Bull Racing: 544 Punkte Mercedes: 382 Punkte Aston Martin: 86 Punkte Alpine: 49 Punkte Haas: 46 Punkte Racing Bulls: 44 Punkte Williams: 17 Punkte

Kick-Sauber: 0 Punkte

Das Punktesystem

Die Top 10 jedes Rennens bekommen Punkte. Wer am Ende der Saison zusammengerechnet am meisten Punkte auf dem Konto hat, ist Weltmeister. Bei Punktgleichheit gewinnt der Fahrer mit den besseren Einzelresultaten (Sieg sticht 2. Platz aus, 2. Platz sticht 3. Platz aus usw.). Sollten diese Resultate identisch sein, bestimmt die FIA den Weltmeister.

Seit 2019 gibt es in jedem Rennen zudem einen Punkt für den Piloten, der die schnellste Runde gefahren ist – sofern er sich am Ende in den Top 10 klassiert.

In der Konstrukteurs-Wertung werden die Punkte aller Fahrer eines Teams addiert. Der Rennstall, der so auf das grösste Total kommt, gewinnt die Konstrukteurs-WM. Sollte es hier zu einem Punktegleichstand kommen, gelten die gleichen Kriterien wie bei den Fahrern.

Rang Punkte 1. 25 2. 18 3. 15 4. 12 5. 10 6. 8 7. 6 8. 4 9. 2 10. 1

Punktesystem bei Sprintrennen

Wie 2023 werden auch 2024 sechs Sprintrennen ausgetragen, dieses Mal in Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, São Paulo und Lusail.

Sieger: 8 Punkte

Zweiter: 7 Punkte

Dritter: 6 Punkte

Vierter: 5 Punkte

Fünfter: 4 Punkte

Sechster: 3 Punkte

Siebter: 2 Punkte

Achter: 1 Punkt

Datum Sprintrennen Sieger/Startzeit (MEZ) 20.04. China, Shanghai Max Verstappen (Ho) 04.05. Miami, Miami Max Verstappen (Ho) 29.06. Österreich, Spielberg Max Verstappen (Ho) 19.10. USA, Austin 20.00 Uhr 02.11. Brasilien, São Paulo 15.00 Uhr 30.11. Katar, Lusail 14.00 Uhr

Punktesystem bei Chaosrennen

Es gibt erst Punkte, wenn zwei komplette Rennrunden ohne Safety-Car gefahren werden konnten. Bei mehr als zwei Runden aber weniger als 25 Prozent der eigentlichen GP-Distanz gilt folgende Punkteverteilung:

Sieger: 6 Punkte

Zweiter: 4 Punkte

Dritter: 3 Punkte

Vierter: 2 Punkte

Fünfter: 1 Punkt

Wurden mindestens 25 Prozent der Renndistanz aber noch keinen 50 Prozent absolviert, werden die Punkte wie folgt verteilt:

Sieger: 13 Punkte

Zweiter: 10 Punkte

Dritter: 8 Punkte

Vierter: 6 Punkte

Fünfter: 5 Punkte

Sechster: 4 Punkte

Siebter: 3 Punkte

Achter: 2 Punkte

Neunter: 1 Punkt

Wurden schon über 50 Prozent der Renndistanz absolviert aber weniger als 75 Prozent, gilt folgende Punkteverteilung:

Sieger: 19 Punkte

Zweiter: 14 Punkte

Dritter: 12 Punkte

Vierter: 9 Punkte

Fünfter: 8 Punkte

Sechster: 6 Punkte

Siebter: 5 Punkte

Achter: 3 Punkte

Neunter: 2 Punkte

Zehnter: 1 Punkt

Die Teams und ihre Fahrer in der Saison 2024

Kick-Sauber geht mit dem gleichen Fahrer-Duo in die Saison 2024 wie schon letztes Jahr: Valtteri Bottas (Fi) und Guanyu Zhou (Chn).

Mit diesen Fahrern stehen die anderen Teams in diesem Jahr am Start:

Team Fahrer 1 Fahrer 2 Kick-Sauber (Sz) Valtteri Bottas (Fi) Guanyu Zhou (Chn) Mercedes (De) Lewis Hamilton (Gb) George Russell (Gb) Ferrari (It) Charles Leclerc (Mon) Carlos Sainz Jr. (Sp) Red Bull-Honda (Ö) Max Verstappen (Ho) Sergio Pérez (Mex) McLaren (Gb) Lando Norris (Gb) Oscar Piastri (Aus) Alpine (Fr) Pierre Gasly (Fr) Esteban Ocon (Fr) Racing Bulls (It) Daniel Ricciardo (Aus) Yuki Tsunoda (Jp) Aston Martin (Gb) Fernando Alonso (Sp) Lance Stroll (Ka) Haas (USA) Nico Hülkenberg (De) Kevin Magnussen (Dä) Williams (Gb) Logan Sargeant (USA) Alexander Albon (Thai)

Die neuen Boliden

Ab Anfang Februar wurden sie präsentiert, in der zweiten Monatshälfte haben sie die ersten Testfahrten absolviert: die neuen Boliden. Klick dich durch die Galerie, um die neuen Autos zu bestaunen.

Wo kann ich die Rennen schauen?

Wie gewohnt halten wir dich bei Blick vor, während und nach den Rennen mit Streams und Berichterstattung auf dem Laufenden. SRF überträgt alle Rennen im TV auf SRF zwei oder SRF info.

Alle Fahrerweltmeister seit 1950 im Überblick

Bis ins Jahr 2023 wurden in 73 Saisons 34 verschiedene Fahrer Weltmeister. Rekordhalter sind mit je sieben Titeln Michael Schumacher (De) und Lewis Hamilton (Gb).

Saison Fahrer Team 1950 Giuseppe Farina (It) Alfa Romeo 1951 Juan Manuel Fangio (Arg) Alfa Romeo 1952 Alberto Ascari (It) Ferrari 1953 Alberto Ascari (It) Ferrari 1954 Juan Manuel Fangio (Arg) Maserati/Mercedes 1955 Juan Manuel Fangio (Arg) Mercedes 1956 Juan Manuel Fangio (Arg) Lancia/Ferrari 1957 Juan Manuel Fangio (Arg) Maserati 1958 Mike Hawthron (Gb) Ferrari 1959 Jack Brabham (Aus) Cooper-Climax 1960 Jack Brabham (Aus) Cooper-Climax 1961 Phil Hill (USA) Ferrari 1962 Graham Hill (Gb) British Racing Motors 1963 Jim Clark (Gb) Lotus-Climax 1964 John Surtees (Gb) Ferrari 1965 Jim Clark (Gb) Lotus-Climax 1966 Jack Brabham (Aus) Brabham-Repco 1967 Denis Hulme (Aus) Brabham-Repco 1968 Graham Hill (Gb) Lotus-Ford 1969 Jackie Stewart (Gb) Matra-Ford 1970 Jochen Rindt (Ö) Lotus-Ford 1971 Jackie Stewart (Gb) Tyrrell-Ford 1972 Emerson Fittipaldi (Bra) Lotus-Ford 1973 Jackie Stewart (Gb) Tyrrell-Ford 1974 Emerson Fittipaldi (Bra) McLaren-Ford 1975 Niki Lauda (Ö) Ferrari 1976 James Hunt (Gb) McLaren-Ford 1977 Niki Lauda (Ö) Ferrari 1978 Mario Andretti (USA) Lotus-Ford 1979 Jody Scheckter (RSA) Ferrari 1980 Alan Jones (Aus) Williams-Ford 1981 Nelson Piquet (Bra) Brabham-Ford 1982 Keke Rosberg (Fi) Williams-Ford 1983 Nelson Piquet (Bra) Brabham-BMW 1984 Niki Lauda (Ö) McLaren-TAG/Porsche 1985 Alain Prost (Fr) McLaren-TAG/Porsche 1986 Alain Prost (Fr) McLaren-TAG/Porsche 1987 Nelson Piquet (Bra) Williams-Honda 1988 Ayrton Senna (Bra) McLaren-Honda 1989 Alain Prost (Fra) McLaren-Honda 1990 Ayrton Senna (Bra) McLaren-Honda 1991 Ayrton Senna (Bra) McLaren-Honda 1992 Nigel Mansell (Gb) Williams-Renault 1993 Alain Prost (Fr) Williams-Renault 1994 Michael Schumacher (De) Benetton-Renault 1995 Michael Schumacher (De) Benetton-Renault 1996 Damon Hill (Gb) Williams-Renault 1997 Jacques Villeneuve (Ka) Williams-Renault 1998 Mika Häkkinen (Fi) McLaren-Mercedes 1999 Mika Häkkinen (Fi) McLaren-Mercedes 2000 Michael Schumacher (De) Ferrari 2001 Michael Schumacher (De) Ferrari 2002 Michael Schumacher (De) Ferrari 2003 Michael Schumacher (De) Ferrari 2004 Michael Schumacher (De) Ferrari 2005 Fernando Alonso (Sp) Renault 2006 Fernando Alonso (Sp) Renault 2007 Kimi Räikkönen (Fi) Ferrari 2008 Lewis Hamilton (Gb) McLaren-Mercedes 2009 Jenson Button (Gb) Brawn-Mercedes 2010 Sebastian Vettel (De) Red Bull-Renault 2011 Sebastian Vettel (De) Red Bull-Renault 2012 Sebastian Vettel (De) Red Bull-Renault 2013 Sebastian Vettel (De) Red Bull-Renault 2014 Lewis Hamilton (Gb) Mercedes 2015 Lewis Hamilton (Gb) Mercedes 2016 Nico Rosberg (De) Mercedes 2017 Lewis Hamilton (Gb) Mercedes 2018 Lewis Hamilton (Gb) Mercedes 2019 Lewis Hamilton (Gb) Mercedes 2020 Lewis Hamilton (Gb) Mercedes 2021 Max Verstappen (Ho) Red Bull 2022 Max Verstappen (Ho) Red Bull 2023 Max Verstappen (Ho) Red Bull

Alle Schweizer Formel-1-Piloten

Name Jahre GP Siege Punkte Toulo de Graffenried (*1914 - †2007) 1950-56 22

9 Toni Branca (*1916 - †1985) 1950/51 3



Peter Hirt (*1910 - †1992) 1951-53 5



Rudolf Fischer (*1912 - †1976) 1951/52 7

10 Rudolf Schoeller (*1902 - †1978) 1952 1



Max de Terra (*1918 - †1982) 1952/53 2



Albert Scherrer (*1908 - †1986) 1953 1



Ottorino Volonterio (*1917 - †2003) 1954-57 3



Michael May (*1934) 1961 2



Jo Siffert (*1936 - †1971) 1962-71 96 2 68 Heinz Schiller (*1930 - †2007) 1962 1



Heini Walter (*1927 - †2009) 1962 1



Silvio Moser (*1941 - †1974) 1967-71 12

3 Clay Regazzoni (*1939 - †2006) 1970-80 132 5 209 Jo Vonlanthen (*1942) 1975 1



Loris Kessel (*1950 - †2010) 1976/77 3



Marc Surer (*1951) 1979-86 86

17 Franco Forini (*1958) 1987 2



Gregor Foitek (*1965) 1989/90 7



Andrea Chiesa (*1964) 1992 3



Jean-Denis Delétraz (*1963) 1994/95 3



Sébastien Buemi (*1988) 2009-11 55

29



Alle Konstrukteursweltmeister

Seit der Saison 1958 gibt es neben dem Fahrer- auch den Konstrukteurs-Weltmeister. Bis ins Jahr 2022 haben in 65 Saisons 15 verschiedene Teams diesen Titel gewonnen. Rekordhalter ist Ferrari, das bisher 16 Mal das beste Team der Saison stellte.

Saison Team 1958 Vanwall (Gb) 1959 Cooper (Gb) 1960 Cooper (Gb) 1961 Ferrari (It) 1962 British Racing Motors (Gb) 1963 Lotus (Gb) 1964 Ferrari (It) 1965 Lotus (Gb) 1966 Brabham (Gb) 1967 Brabham (Gb) 1968 Lotus (Gb) 1969 Matra (Fr) 1970 Lotus (Gb) 1971 Tyrrell (Gb) 1972 Lotus (Gb) 1973 Lotus (Gb) 1974 McLaren (Gb) 1975 Ferrari (It) 1976 Ferrari (It) 1977 Ferrari (It) 1978 Lotus (Gb) 1979 Ferrari (It) 1980 Williams (Gb) 1981 Williams (Gb) 1982 Ferrari (It) 1983 Ferrari (It) 1984 McLaren (Gb) 1985 McLaren (Gb) 1986 Williams (Gb) 1987 Williams (Gb) 1988 McLaren (Gb) 1989 McLaren (Gb) 1990 McLaren (Gb) 1991 McLaren (Gb) 1992 Williams (Gb) 1993 Williams (Gb) 1994 Williams (Gb) 1995 Benetton (Gb) 1996 Williams (Gb) 1997 Williams (Gb) 1998 McLaren (Gb) 1999 Ferrari (It) 2000 Ferrari (It) 2001 Ferrari (It) 2002 Ferrari (It) 2003 Ferrari (It) 2004 Ferrari (It) 2005 Renault (Fr) 2006 Renault (Fr) 2007 Ferrari (It) 2008 Ferrari (It) 2009 Brawn (Gb) 2010 Red Bull (Ö) 2011 Red Bull (Ö) 2012 Red Bull (Ö) 2013 Red Bull (Ö) 2014 Mercedes (De) 2015 Mercedes (De) 2016 Mercedes (De) 2017 Mercedes (De) 2018 Mercedes (De) 2019 Mercedes (De) 2020 Mercedes (De) 2021 Mercedes (De) 2022 Red Bull (Ö) 2023 Red Bull (Ö)